«Este es el proyecto soñado», admite Ramón Planes

La candidatura de Ricardo Barkala ha presentado este viernes a uno de sus nombres fuertes y uno de sus proyectos más ambiciosos. Ramón Planes será el director deportivo del Athletic en caso de que Barkala se imponga en las elecciones del día 24, pero además, también se encargará de coordinar la ambiciosa apuesta para potenciar Lezama con una labor a diez años vista.

Tal y como ha explicado Javier Aldazabal, vicepresidente de la plancha, Planes no ocupará solo el cargo de director deportivo del Athletic sino también del trabajo de cantera, al frente de un plan que se ha presentado este mediodía en el Azkuna Zentroa y donde el catalán ha explicado sus sentimientos por llegar al Athletic y sus líneas maestras de trabajo. Planes, con experiencia en el Barcelona, Getafe, Rayo Vallecano, Elche o Tottenham, ha destacado que «me enamoré del proyecto según hablé con Ricardo en marzo. Es un orgullo estar aquí porque no me esperaba la llamada y si te llega no puedes decir que no al Athletic. Me han llamado otros clubes pero este proyecto es el justo para mí. Es el proyecto soñado, el que estaba esperando».

Planes ha explicado que «vengo a Bilbao a aportar mi experiencia, contamos con las mejores instalaciones de España y con gente de aquí con un nivel muy alto para trabajar. La fecha de las elecciones es muy mala para los profesionales, te la juegas al venir, pero por el Athletic merece la pena». En este sentido, y tras una exposición de datos con los que la junta de Barkala ha querido destacar «el gran trabajo» que se realiza en Lezama, se ha presentado un plan «a diez años vista» donde el reto es «innovar para mejorar. Ya sabemos que nosotros si ganamos estaremos cuatro años, pero este es un proyecto a medio y largo plazo para primero detectar el talento, ser agresivos en la captación y después potenciar ese talento con el trabajo que se realice en nuestro centro».

En este sentido, Planes ha explicado que Andoni Imaz, presente en el acto, será el responsable de relaciones institucionales de Lezama en lo que supondría su tercera etapa en el club rojiblanco, mientras que Manu Franco se encargará de la captación, Bingen Arostegi de la metodología y Jordi García del LAB, un área de nueva creación donde fomentar el talento de los jóvenes rojiblancos a través de la tecnología. Planes se ha mostrado muy ambicioso en el reto y ha anunciado que «el entrenamiento es la clave de todo, si ganamos nosotros se va a entrenar más y mejor, de hecho los futbolistas de Lezama van a trabajar entre un 20 o un 25 % más de horas que hasta ahora».

Por contra, Planes ha evitado poner nombres en los principales cargos de los equipos. Así, ha evitado referirse a Mauricio Pochettino, el entrenador elegido por Ricardo Barkala para el Athletic y ha dicho que «hay que votar un proyecto, no a un entrenador. Sin duda habrá un gran míster en esta candidatura. Tengo muy identificado al que queremos, pero no es el día de hablar de él». Y ha asegurado que al igual que le sucedió a él, «hay muchos entrenadores que sí quieren venir al Athletic».

En cuanto a los entrenadores del Bilbao Athletic y del Basconia «serán gente de la casa, que lleva tiempo vinculado al club, con mucho nivel y con gran experiencia en el fútbol vizcaíno y vasco. Ya tenemos los nombres», ha declarado Planes.