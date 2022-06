«Se puede evitar poner un apellido a San Mamés»

Jon Uriarte se ha estrenado este miércoles ante la masa social en su primer acto de precampaña de las elecciones a la presidencia del Athletic. El empresario bilbaíno, de 43 años, ha tenido su puesta en escena en el Muelle de Olabeaga, junto al emblemático cartel de 'Soñar', el cual ha convertido en lema de campaña, ante más de un centenar de aficionados rojiblancos. El acto, que ha sido una entrevista dirigida por la periodista Begoña Beristain, ha contado también con la participación virtual –a través de una videollamada– de los padres de Uriarte, quien no ha adelantado ninguna de su líneas estratégicas pero sí que ha asegurado que el nombre del estadio de San Mamés no se toca, a diferencia de los otros dos precandidatos, Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala, quienes verían con buenos ojos asociar a La Catedral con una marca comercial.

«Poner un apellido a San Mamés sería una decisión traumática para el socio. Se puede evitar controlando el gasto, no reduciéndolo. Se trata de saber a dónde va dirigido cada euro», ha explicado el precandidato, que ha mencionado que «el Athletic necesita de una inversión para maximizar ingresos. Se pueden conseguir cosas en poco tiempo», ha dicho, dejando con la miel en los labios al no aclarar de qué acciones hablaba. «A partir del domingo las conoceréis».

Uriarte ha hecho hincapié en asociar los contratos de los jugadores a los objetivos. «Es algo habitual en muchos clubes del mundo, sobre todo en la Premier League, en alinear el desempeño al rendimiento». ¿Lo aceptarían los jugadores?, le han cuestionado. «No entiendo la pregunta, hablamos de un grupo que tiene calidad humana y siente los colores. Tienen que ver que no es algo que vaya en su contra sino que puede beneficiarles», ha argumentado.

Representación de jugadores

Uriarte también ha aprovechado la ocasión para explicar su relación con el fondo de representación de jugadores en el cual participa, All Iron Sports. «No he creado ningún fondo de inversión. Se trata de una plataforma para los agentes que les aporta un mayor conocimiento de la situación de los jugadores. Me ha permitido entender hacia dónde va el fútbol. Yo soy socio minoritario y una de las cláusulas que pedí es que nunca participen jugadores del Athletic ni de sus clubes convenidos», ha explicado.