«Me apasiona la apuesta por la cantera»

Ramón Planes (Lleida, 54 años) es un «apasionado» del trabajo con la gente joven, con la «cantera», un asunto esencial para un club como el Athletic. El que sería director deportivo si gana Ricardo Barkala en las elecciones esconde el nombre del entrenador. «Es de nivel», desliza.

- ¿Cuándo le contactó Ricardo Barkala por primera vez?

- En marzo. Me dijo que le habían hablado de mí y que quería tener una reunión conmigo. Nos vimos, me explicó su idea, hablamos de fútbol y de lo que yo pensaba sobre el Athletic. Y al cabo de poco tiempo me dijo que podía encajar perfectamente en su modelo.

- ¿Que le convenció?

- Cuando llevas tanto tiempo en el mundo del fútbol y las has vivido de todos los colores, el tema de las personas es muy importante. Me gustó la seriedad, el rigor que me transmitía. Y el respeto hacia el profesional. Es difícil en el fútbol actual, tan comercial, con tantos intereses, ver que alguien te hace sentir respetado en tu cargo.

- Las ha vivido de todos los colores. Piterman, por ejemplo.

- Con el Alavés subí a Primera y una semana antes de empezar la Liga cogí y me fui al paro. Por ética. Yo, con Barkala, valoré mucho el respeto que sentí.

- Barcelona, Getafe, Elche, Rayo... Hasta once equipos ¿Qué puede aportar Planes al Athletic?

- He empezado desde abajo, conozco en profundidad el mundo del fútbol, soy una persona que su especialidad siempre ha sido, sobre todo en mis dos etapas más largas, Espanyol y Barcelona, una apuesta clara y contundente por la cantera. Me gusta muchísimo la juventud. La apuesta por la gente de la cantera es algo que me apasiona. Encaja perfectamente esa capacidad de poder diseñar la carrera de un chico, gestionar el talento, hacerlos crecer. Y como soy una persona que viene del mundo del entrenamiento, creo muchísimo en los métodos de entrenamiento, en entrenar, en darles nivel, calidad. Con el Athletic LAB y el centro de biomecánica, tengo una serie de ideas que pueden encajar muy bien para mejorar la capacidad para que los jugadores de abajo lleguen con muchas más condiciones al primer equipo. Cuando me llamó Barkala, me encantó la idea porque el Athletic es un club soñado, que pega con mi idea del fútbol, de apuesta por la gente joven. Mejor que el Athletic no hay.

- En el Espanyol y el Barcelona, sin embargo, contaba con un caladero global.

- Lo que tenemos que hacer es explorar mucho mejor el territorio, el País Vasco. En dos cosas, la selección y la formación... En la selección hay cada vez más competencia en el País Vasco.

- Sí, hay más competencia, hay cada vez menos niños... ¿La hinchada del Athletic se tiene que resignar a que su equipo sea menos competitivo?

- No, no. Cuando tienes más competencia tienes que tener más recursos, más habilidades. Nosotros hemos ido con un mensaje; en Lezama se están haciendo cosas bien y hay buenos profesionales. Pero como cada día las cosas se están complicando más, hay que innovar. Hay que innovar y lo vamos a hacer en la captación y en la formación.

El futuro «Hay que innovar y lo vamos a hacer en la captación y en la formación»

¿Pochettino o Valverde?

- ¿Y todo esto cuándo va a dar resultados al Athletic?

- Vamos a pasar a entrenar más, un 15-20-25%. Es un dato objetivo: van a entrenar más y mejor. Y a corto plazo eso va a dar una mejora, porque si lo hacemos con los chicos del Juvenil A, del Basconia y del Bilbao Athletic, cuando un tío está entrenando más, la mejora va a existir a corto plazo. En el tema de captación, va a pasar tiempo. En el entrenamiento va a ser más inmediato, y en la captación, los frutos se van a ver en las próximas generaciones.

- Faltan tres días y no se sabe el nombre del entrenador de Ricardo Barkala y Ramón Planes.

- Hay unos tiempos. Es un tema muy importante, pero la gente no se debe preocupar porque el entrenador va a ser, como ha dicho Ricardo Barkala, un entrenador de nivel.

- Planes ha trabajado con Valverde y Pochettino. ¿Es uno de los dos?

- He trabajado con ambos. Tuve una buena experiencia con los dos. El tema del entrenador necesita unos tiempos.

- Sin decir nombres de entrenadores ni jugadores, ¿les ha pedido reforzar el equipo?

- No. No han entrado en eso.

- ¿Es factible que este equipo pueda volver a Europa?

- Sí. Está en un proceso de cambio, se han visto buenas cosas en los últimos tiempos. No estamos lejos, no se ha entrado por detalles. Soy optimista. El Athletic, haciendo las cosas bien, siguiendo la línea con esta generación también buena con estos chicos jóvenes que vienen, llega una buena hornada, el Athletic va a volver a Europa pronto. Segurísimo. El Athletic tiene salud, y evidentemente tenemos que mejorar y evolucionar.

- ¿Cuál sería su primera decisión?

- Sentarme con el entrenador. Soy una persona de consenso, me gusta hablar, dialogar...

- ¿Y renovar a Ander Capa?

- Lo primero que hay que hacer es sentarse con el técnico. Es un buen jugador, pero tenemos que sentarnos y valorarlo todo. No se puede tomar la decisión de forma unilateral.