Ricardo Barkala cita a este periódico en su sede de Maestro García Rivero. Allí anuncia que llegará a las urnas con un entrenador «de primerísimo nivel». Además, revela que valora fichajes. «Queremos a los mejores para hacer un Athletic ganador».

-¿Por qué deben votarle los socios del Athletic?

- Pensamos que es un proyecto muy bueno, muy trabajado, con personas de primerísimo nivel y representativas de la masa social. Nuestro proyecto va a modernizar y permitir al Athletic dar un salto cualitativo importante.

- Resuma los puntos centrales de su programa.

- Lo primero es que las líneas rojas son innegociables. La filosofía se va a mantener y el club va a seguir siendo de los socios y de las socias. Otro eje central es intentar, y tenemos planes para hacerlo, dotar al club de sostenibilidad económica más allá de los resultados deportivos. Ese aspecto me preocupa muchísimo. Este fin de semana vamos a dar a conocer nuestro equipo económico, compuesto por gente importante y de nivel. Y luego queremos traer a los mejores profesionales, y con muchos de ellos ya tenemos contactos, para hacer un club ganador.

- ¿Cómo hacer sostenible económicamente al Athletic sin Europa?

- La mejor forma de solucionarlo es con ambición deportiva. Hay que ir a Europa. Por muchas cosas, por prestigio, por ilusión de la afición y por sostenibilidad económica. Y luego tenemos avanzadas varias líneas y negociaciones con empresas de nivel internacional que pueden esponsorizar. Nos gusta decir que son empresas 'limpias' que aportan a la imagen y proyección internacional. Estamos intentando que la sostenibilidad económica no dependa sólo de los ingresos deportivos.

- ¿Cuál es la situación económica del club?

- Hay caja, pero llevamos cinco años sin ir a Europa y tiramos de esa caja, que se va agotando. Hay que ir a Europa porque es la mejor forma de hacer sostenible al Athletic junto a incrementar

- ¿Tiene contacto con alguna marca para dar apellido a San Mamés?

- No estamos negociando en esa línea. Estamos en contacto con marcas 'limpias', que nos nos interesa cualquiera, que te van a dar una proyección internacional. Poner el apellido comercial al nombre de San Mamés es una opción más

- Los Estatutos permiten, bajo aprobación, poner nombre o apellido comercial al campo. ¿Qué prefiere?

- El nombre no lo tenemos en el horizonte ni lo vamos a tener. Únicamente el apellido si se dan las circunstancias.

- Hasta ahora ha permanecido en segundo plano en su actividad, pero ahora se postula para el puesto más expuesto al juicio de la opinión pública de Bizkaia. ¿Por qué lo hace?

- Por ilusión y amor al Athletic, como otros socios que se presentan y otros que no dan el paso. Soy consciente de que implica un gran riesgo y un gran esfuerzo, pero implica una gran motivación y sobre todo creo que con mi experiencia, fuerza e ilusión puedo aportar mucho al Athletic y mejorarlo de cara a los próximos años.

- Salió el primero a la arena electoral y se postuló como el candidato del consenso, planteamiento frustrado. ¿Ha intentado llegar a un consenso para hacer una lista única con los otros dos candidatos?

- Dije lo del candidato de consenso y voy más allí. Al Athletic le hubieran venido bien unas no elecciones. Porque creo que la familia del Athletic está tensionada y el fútbol se va a ver sometido a cambios importantes y va a haber que defenderse con agilidad y tomando decisiones en asambleas. Y cuanto menos disputa haya mejor. La familia Athletic ahora necesita calma, reposo, seguridad, pisar el suelo firmemente. Y desde allí crecer e innovar. La gente es propensa a poner etiquetas. En mi etapa en el puerto si algo hemos hecho ha sido innovar, más que nunca y en medio de la dificultad de la pandemia. Nosotros somos un equipo innovador, que va a hacer crecer al Athletic y que lo va a mejorar. Lo que entendemos es que no es el momento en este escenario tan cambiante de aventuras en este tipo.

Ricardo Barkala Portugalete (1955) Capitán de la Marina Mercante. Ha sido concejal y teniente alcalde en Bilbao, viceconsejero de Empleo y ahora preside el puerto de Bilbao.

- Insisto: ¿les ha ofrecido una candidatura de consenso?

- Eso tiene que ser con carácter previo. Una vez que salen otros candidatos con propuestas legítimas, ya no procede.

- ¿Va a compaginar su cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao?

- Una vez que sea presidente, si los votantes así lo deciden, le dedicaré el cien por cien del tiempo al Athletic.

- Es decir, dejará el puerto.

- Sí. No de inmediato porque debe ser una salida ordenada y programada.

- Su perfil político, de militante del PNV y ocupante de altos cargos de ese partido, ¿le favorece o le perjudica?

- Mi perfil es el que has comentado y otros tienen otros. Es toda una trayectoria profesional desempañando cargos y eso es lo que aportas al club. Ni me favorece ni me perjudica.

- ¿Por qué no apoyó los Estatutos?

- No soy compromisario. Posicionarme como precandidato me parece una irresponsabilidad y una osadía porque condicionas la votación. Lo más elegante y prudente era no opinar y dejar que la asamblea decida y respetar.

- ¿Cómo ha acabado con Marcelino?

- Mi relación con él no ha terminado. Es un gran técnico y lo poco que he estado con él, una grandísima persona. Con él estoy muy cómodo. Lo que pasa es que Ricardo Barkala es un precandidato y difícilmente voy a darle certezas. Lo que él necesita, yo como precandidato no se las puedo ofrecer.

- ¿Qué perfil de entrenador busca?

- Uno identificado y que respete la filosofía del Athletic. No puede venir un extraterrestre. Que sea un entrenador de primerísimo nivel.

- Se reunió con Mauricio Pochettino. ¿Se sentará en el banquillo del Athletic?

- Prefiero no dar nombres. En algunos casos he hablado con algunos entrenadores para que me aconsejen. No digo ni que sí ni que no, pero Pochettino tiene un año de contrato y eso hay que respetarlo. Otra cosa es que su experiencia en clubes de cantera y en grandes clubes su experiencia me aporta conocimiento, criterio y me ayuda a decidir.

- ¿Le gustaría Pochettino en el banquillo del Athletic?

- No lo sé. Hay que hablar de muchas cosas. Hemos hablado con cinco o seis que nos gustan y hay que ver su disponibilidad y el proceso de negociación. Lo que si percibo en los comentarios de esos entrenadores es que el Athletic por diferente es un club muy atractivo. Y en algunos casos para grandes entrenadores, una experiencia como la del Athletic es muy atractiva.

- Dijo haber mantenido contactos con jugadores de «proyección internacional». Vienen a la cabeza los nombres de Ander Herrera y Odriozola. ¿Ha contactado con ellos?

- No puedo decir si he contactado con ellos o no. Jugadores de proyección internacional hay más. Tenemos en el radar a todos los fichables. Vemos, hablamos, tanteamos, nos acercamos a sus entornos...

- ¿Habrá fichajes si gana?

- Estamos trabajándolos. Es una opción. Intentaremos reforzar en la medida de lo posible la plantilla, pero teniendo en cuenta la opinión de los responsables deportivos.

- ¿Ha mantenido contactos con Ramón Planes para que sea director deportivo?

- Hemos hablado con mucha gente. También con él.

- Capa dijo haber tenido contactos con Arechabaleta y con usted y que desea seguir. ¿Le renovará?

- Tengo respeto y cariño a Ander, que además es de Portugalete, como yo. Tengo que ser responsable y prudente como precandidato y no puedo tomar una decisión sin conocer la decisión del futuro entrenador.

- Reconoció contactos con el fondo CVC, el que firmó con la Liga.

- Mantenemos contactos con todos aquellos foros en los que se deciden cosas que afectan al Athletic Club, Liga, Federación, UEFA, la ECA (Asociación de Clubes Europeos) por la línea del fútbol. Y luego por la línea de los esponsors hemos mantenido contactos con ese fondo y otros. Pueden buscarse inversiones publicitarias, proyección internacional, traar cosas que me interesan... Sumarse al crédito a cincuenta años de CVC ya fue rechazado por el club. Y la postura que adoptó el club es la nuestra.

- El Athletic se coloca en el bando de la Federación frente a la Liga en la guerra del fútbol, algo muy marcado en la directiva de Elizegi. ¿Dónde se pondrá usted si gana?

- De saque, huyendo de las guerras banderizas. En la Liga hay que estar, en la Federación hay que estar. Lo mismo que en la UEFA y en la ECA. No descarto a nadie porque nuestra obligación es estar en todas las partes.