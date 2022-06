Tirapu propone un Athletic femenino liderado por mujeres si gana Barkala

Una estructura femenina, la del Athletic, liderada por mujeres. Ainhoa Tirapu presentó este martes las líneas maestras de su programa para esta sección en caso de que Ricardo Barkala gane las elecciones del 24 de junio. La exportera, que se convertiría en la directora de esta parcela, lo tiene claro: «La apuesta va a ser por el talento femenino», proclamó en la sala Bastida de Azkuna Zentroa, escoltada por el candidato a presidente y varias de las personas que se postulan a directivos, como Oihana Arruti y Mónica Durango. Esto implica que la entrenadora del primer equipo será Iraia Iturregi, y también las técnicas de las otras escuadras que compiten con el escudo bilbaíno. Por cierto, la exjugadora no esquivó una meta. «El ojetivo tiene que ser estar peleando por Europa todos los años», lanzó.

Ainhoa Tirapu, que salió del club en marzo, conoce el Athletic casi como su casa. Han sido 17 años de su vida -nació en 1984- en Lezama. Ha ejercido, recordó como aval de su experiencia, de jugadora, «he ayudado a la captación de porteras, he entrenado a las porteras del filial y el tercer equipo... Conocer todo lo que se hace te permite saber dónde tienes que enfocar el trabajo para que sea más eficiente», explicó la navarra, que desveló que la primera conversación con Barkala se produjo en marzo.

Desde entonces, ha pensado en este proyecto. Es cierto, intentó liderar la Liga femenina, pero aseguró que este proceso también le sirvió para enriquecer el plan para el Athletic. «Me ha permitido conocer qué hay fuera, qué necesidades hay, he podido conocer de primera mano qué es lo que hay escrito en los Estatutos de la Liga». Y todo eso, lo ha plasmado en este programa que estará encabezado por ella e Iraia como entrenadora de la primera plantilla. «Creemos que es la persona adecuada. Y es la persona adecuada para asentar a las jóvenes», aportó para recordar que la vizcaína dirigió, con éxito, el equipo de Reto Iberdrola, y el futuro rojiblanco está en ese equipo.

Pero también en la retención de las futbolistas. Sabe que es complicado, que este curso se marchan dos referencias como Moraza y Lucía, y ha aceptado que se debe mejorar la inversión para evitar estas fugas -aunque asumió que es complicado competir contra los ricos de la Premier- y permitir que el Athletic disfrute de carácter competitivo. «Tenemos que retener ese talento, por eso hablamos de inversión. Tienes que pagar bien a las jugadoras. El club es un referente y hay que hacer una apuesta. El objetivo tiene que ser estar peleando por Europa todos los años», lanzó sin titubeos.

En este plan también es fundamental la aparición de cargos clave en la estructura de Lezama. Prometió, por ejemplo, que se creará la figura de un coordinador con los equipos convenidos, como ya ocurre con el masculino. Y es que lo considera «fundamental» en un bloque de cantera. «Es muy improtante tener controladas a todas las jugadoras que sean captables. Están creciendo mucho las fichas del fútbol femenino. Tener una estrucutra que nos permita controlar todo eso», explicó. Y también comentó la importancia de desmenuzar cada dato que llega a Lezama. «Tenemos un único analista a media jornada. Tenemos que controlar mucho más los datos y mejorar los recursos en temas de análisis y Big Data. Hay mucha gente trabajando a media jornada. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Si queremos crecer tenemos que hacer un esfuerzo para que esas personas dediquen su día al Athletic femenino».

No quiso desvelar quiénes serán las otras cuatro entrenadoras que tendrán los equipos femeninos de base, debido a que algunas tienen contrato en vigor. «La estructura está pensada», dijo. Y, a priori, si llega Tirapu se producirá la salida de Joseba Aguirre, actual director deportivo del femenino. «Tengo muy buena relación con Joseba, le llamé, y a futuro no hemos hablado nada. He hablado de amiga, de una relación cercana con él», explicó. Eso sí, aseguró que no iba a entrar «como un elefante en una cacharrería». «Tienes que saber qué se ha hecho antes, que se ha hecho bien, que se ha hecho mal, que se ha intentado hacer y no se ha podido... En ese contexto, la suerte que tengo es que conozco eso», afirmó.