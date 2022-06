Jon Uriarte propone un único debate en escenario neutral

Jon Uriarte ha comunicado este viernes su disposición de participar en un debate electoral único y en escenario neutral con Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta, los otros dos aspirantes al sillón presidencial de Ibaigane. El empresario bilbaíno ha propuesto la puesta en marcha de este formato singular debido a la alta demanda de la Prensa, a su juicio imposible de satisfacer.

«Ante la multitud de peticiones de los medios de comunicación, IZAN Athletic se pondrá en contacto con los demás equipos de campaña para acordar la celebración de un debate entre los tres candidatos en un lugar a convenir en Bilbao». El grupo de trabajo encabezado por el emprendedor vizcaíno ha recibido 11 peticiones de organización de estos encuentros, algo que ve irrealizable. «No es coherente, viable ni eficiente. Nuestra intención es comunicar nuestro proyecto de forma clara y transparente, sin ruidos externos que quizás otros pretenden crear».

La primera respuesta a esta iniciativa ha venido de Barkala, quien ha marcado ciertas distancias con el formato de encuentro único. «Nosotros ya dijimos que estamos dispuestos a ir a los debates que nos inviten. Si es a uno, a uno; y si es a diez, a diez, porque queremos que los socios se enteren de lo que queremos hacer. Vamos a ir a todos. Si es mucho o poco no me corresponde a mí decirlo. Allí donde me inviten estaré presente», ha comentado este viernes en el acto en el que se ha tomado la foto de familia de su junta directiva.

La candidatura de Uriarte aprovechará la jornada de este sábado para recorrer ocho localidades vizcaínas –Galdakao, Amorebieta, Durango, Lekeitio, Mungia, Sopela, Urduliz y Plentzia– y visitar locales en los que se recogieron las firmas. Una manera de agradecer el apoyo recibido por IZAN Athletic.