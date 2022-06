Uriarte ensalza a Valverde frente a «los entrenadores que pueden poner en riesgo la estabilidad del club»

A pocas horas de que las urnas de San Mamés se abran, Uriarte ha organizado este jueves un acto 'exprés' de despedida y agradecimiento para las personas que han confiado en su proyecto y en el que estuvo arropado por los miembros de su plancha. El empresario bilbaíno ha escogido un local del muelle de Olabeaga, idéntico escenario que eligió en su primera toma de contacto con los socios el 1 de junio, junto al mítico cartel de la villa que dice 'Soñar', palabra que ha convertido en lema de campaña. El evento, al que han acudido más de un centenar de athleticzales, empezó con la emisión de un vídeo en el que aparecieron personas del entorno del candidato con un claro mensaje: 'Ilusión'. Tras la presentación, Uriarte agarró el micrófono. «Tenemos muchos nervios pero también la confianza por alcanzar la victoria», ha arrancado para levantar los primeros aplausos.

«Nos presentamos porque teníamos un sentimiento de responsabilidad. El Athletic necesita un cambio y así lo seguimos sintiendo». Tras el terremoto que causó el despido el martes del que iba a ser su director deportivo, el mexicano Carlos Aviña, la cara visible de IZAN aseguró que tanto él como su equipo «estamos totalmente tranquilos con nuestra conciencia. Ganemos o perdamos estamos orgullosos». En caso de derrota, «no haremos ningún tipo de guerra y no echar gasolina a la fractura social». Uriarte ha vuelto a centrar su último discurso en la independencia que, a su juicio, tiene su equipo respecto al de sus competidores, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta. «No tenemos personas en la sombra para conseguir avales, no dependemos de nadie». Las pullas no han acabado ahí. Uriarte ha salido en defensa de su entrenador, Ernesto Valverde, que comparte con Barkala Geuria, y lanzó un mensaje en contra de Marcelo Bielsa, la opción de Arechabaleta Taldea. «El Athletic no es un club donde tener entrenadores que puedan poner en riesgo su estabilidad», ha lanzado.

«He paralizado numerosos proyectos por el Athletic»

El empresario dio la cara por las 18 personas que le acompañarán desde mañana en Ibaigane en caso de obtener hoy la victoria en La Catedral. «Estamos capacitados. Hemos hecho un equipo de primer nivel, con personas que tienen altos cargos a pesar de nuestra tierna edad, como dicen algunos. Venimos a trabajar por y para el club, somos contrarios a grandes comilonas y paseos por el palco», promulgó. Uriarte aseguró que «estamos sacrificando nuestra vida personal y yo la profesional, he paralizado numerosos proyectos. Pero no venimos ni a cobrar ni a ganar de dinero». Y ha avisado: «Somos personas de largo plazo, no de rendimiento inmediato».