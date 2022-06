Uriarte fulmina a su director deportivo por sus mensajes machistas y homófobos

Jon Uriarte ha fulminado esta madrugada a su director deportivo, el mexicano Carlos Aviña, apenas unas horas después de su nombramiento. El empresario vizcaíno mantenía un encuentro con los medios de comunicación para presentar su proyecto deportivo, cuando comenzaron a circular por las redes tuits machistas, racistas y xenófobos atribuidos a Aviña. Según fuentes de la candidatura, sus miembros conocieron la información unas horas antes de su cita con la prensa y su impacto trastocó los planes de la jornada electoral hasta el punto de suspender un acto programado esta tarde con socios en Barakaldo.

El primer paso quedieron Uriarte y su equipo fue investigar la «veracidad» de los citados mensajes. En declaraciones a EL CORREO, el empresario recalcó que «fuerzas oscuras» seguían librando una «guerra sucia» contra su plancha y afirmó que estudiaban las fotografias que el mexicano, de 31 años, acompañaba tiempo atrás con expresiones ofensivas hacia las mujeres y homosexuales en sus redes sociales.

«Hemos recibido este martes amenazas de alguna figura privada advirtiéndonos de que se iban a publicar estas imágenes. Nosotros no reaccionamos ante amenazas y menos si no son de cosas contrastadas. No hemos tenido tiempo de comprobar la información. No obstante, rechazó el contenido de los mensajes y calificó el material visual de absolutamente «inaceptable».

Minutos después y antes de prescindir de Aviña, lZAN Athletic emitió un comunicado en el que se desmarcaba rotundamente del contenido atribuido a su director general de fútbol, quien intervino en la presentación del proyecto deportivo mediante un vídeo grabado. «Dichas declaraciones no son compartidas por nuestra candidatura bajo ningún concepto. Son inaceptables y colisionan frontalmente con los principios y valores de las personas que conformamos esta plancha». En la nota también se especifica que las imágenes y sus correspondientes comentarios han sido conocidas por la junta de Uriarte «horas antes» de la exposición del modelo deportivo. «No teníamos constancia de ellas». «Son imágenes de hace muchos años, muy desagradables, que no encajan en la forma de hacer las cosas de IZAN Athletic».

Barkala: «De difícil explicación»

La publicación de la noticia en la web de EL CORREO ha sorprendido a Ricardo Barkala en los prolegómenos de una entrevista radiofónica. El candidato a la presidencia ha sido rotundo en sus manifestaciones en Radio Popular: Ha calificado de «tristes» los mensajes racistas,

machistas y xenófobos atribuidos a Aviña. «Cada uno somos responsables de las decisiones que tomamos». Los citados tuits, ha dicho, son «un problema por poner en el foco a personajes como éste que dicen ese tipo de cosas». Para el máximo mandatario del Puerto de Bilbao, esta información es «un palo importante y de difícil explicación».