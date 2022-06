Uriarte investiga la «veracidad» de mensajes homófobos y machistas atribuidos a su director deportivo

Jon Uriarte y su equipo de trabajo investigan la «veracidad» de mensajes homófobos y machistas atribuidos a Carlos Aviña, la persona elegida por la candidatura IZAN Athletic para montar y gobernar toda la estructura de Lezama. En declaraciones a EL CORREO, el empresario bilbaíno ha recalcado que «fuerzas oscuras» siguen librando una «guerra sucia» contra su plancha y ha afirmado que estudian las fotografias que el mexicano, de 31 años, acompañaba tiempo atrás con expresiones ofensivas hacia las mujeres y homosexuales en sus redes sociales. «Hemos recibido este martes amenazas de alguna figura privada advirtiéndonos de que se iban a publicar estas imágenes. Nosotros no reaccionamos ante amenazas y menos si no son de cosas contrastadas. No hemos tenido tiempo de comprobar la información. Confiamos en la gente con la que contamos para el proyecto. Somos todos buenas personas. En este caso es lo mismo. Sin caer en las provocaciones ni amenazas seguiremos adelante con la presentación del proyecto deportivo», ha explicado el emprendedor vizcaíno, quien ha afirmado que el materal visual es absolutamente «inaceptable».

Las imágenes en cuestión, atribuidas a Aviña en los años 2012 y 2013, muestran a mujeres comparadas con hipopótamos, con bigote -aquí el autor pide un «aplauso a esas personas que son madre y padre al mismo tiempo»-, esquemas en las que a las chicas se les presenta incapaces de aparcar y dos hombres bajo un paraguas que son tildados de homosexuales. «Las he visto (las instantáneas). Son compartidas desde perfiles falsos, sin dar la cara. Son imágenes muy desagradables con las que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos totalmente en contra de algo así. Investigamos la veracidad de las mismas y en función de las investigaciones tomaremos medidas oportunas». ¿De confirmarse su autenticidad le apartarían de la candidatura? «Primero prefiero saber si las imágenes son auténticas porque son de mal gusto. En función de la investigación tomaremos medidas», ha manifestado Uriarte sin anticipar su próximo movimiento.

En conversaciones con Aviña

Minutos después, lZAN Athletic ha emitido un comunicado en el que se desmarcaba rotundamente del contenido atribuido a su director general de fútbol, quien ha intervenido en la presentación del proyecto deportivo mediante un vídeo grabado. «Dichas declaraciones no son compartidas por nuestra candidatura bajo ningún concepto. Son inaceptables y colisionan frontalmente con los principios y valores de las personas que conformamos esta plancha». En la nota también se especifica que las imágenes y sus correspondientes comentarios han sido conocidas por la junta de Uriarte «horas antes» de la exposición del modelo deportivo. «No teníamos constancia de ellas», acotan. Asimismo, el equipo se ha comprometido a investigar y «entablar conversaciones con el protagonista de las declaraciones. Cuando tengamos analizadas todas estas variables -apuntan desde IZAN-, se tomará una decisión que será debidamente comunicada a los athleticzales y los medios de comunicación».

Uriarte ha asegurado a EL CORREO que «hay una serie de medidas» previstas que se tomarían en función de los resultados de la investigación puesta en marcha, pero lo primero que quiere hacer es «conocer es si esas imágenes son verídicas y si vienen de él», en referencia a Aviña. «Son imágenes de hace muchos años, muy desagradables, que no encajan en la forma de hacer las cosas de IZAN Athletic».