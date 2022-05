Jon Uriarte se presentará a las elecciones del Athletic

Después de un largo proceso de reflexión, con su equipo de trabajo funcionando a pleno pulmón desde hace meses, Jon Uriarte Uranga ha decidido concurrir finalmente a las elecciones a la presidencia del Athletic. El empresario bilbaíno participará en una campaña que desembocará en los comicios programados para el 24 de junio en San Mamés, donde medirá sus fuerzas con Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta, otros dos precandidatos que ya llevan una semana en marcha y recogiendo firmas –son 2.016 los avales necesarios para constituir oficialmente la candidatura– y que ahora tendrán a otro rival en su carrera hacia la planta noble de Ibaigane. Un rival que lleva tiempo preparando el terreno, con el núcleo duro de su plancha ya confeccionado y el proyecto preparado. De esta manera, serán tres los aspirantes a suceder a Aitor Elizegi en el cargo, un abanico de opcionesw que no se daba desde 2007, cuando concurrieron a las urnas Fernando García Macua, Juan Carlos Erkoreka y Javi González.

El joven Jon Uriarte irrumpió hace unos años con mucha fuerza en el escenario empresarial con una operación que dio la vuelta al mundo. En 2010, el bilbaíno y su amigo y socio Ander Michelena crearon la plataforma de reventa de entradas Ticketbis, una 'startup' que en apenas cinco años llegó a facturar más de 80 millones de euros y emplear a más de 450 trabajadores en 14 países de Europa, Sudamérica, Asia y Australia. La herramienta desarrollada por el hombre que ahora peleará por la presidencia del Athletic alcanzó tal éxito que el gigante estadounidense eBay puso sobre la mesa 165 millones para llevársela. Más de una década después, este joven vizcaíno está al frente de la compañía All Iron Group –el nombre no deja de ser un guiño al origen de las celebraciones rojiblancas y su historia–, un paraguas empresarial bajo el que se cobijan inversiones con las que se financian proyectos de otros emprendedores. Apasionado del deporte en general y del fútbol en particular, con los colores del Athletic metidos bajo la piel, Uriarte ha decidido dar el paso y acudir a la cita con las urnas.

Se hará público en breve

El germen de esta candidatura viene de lejos, de antes de 2018, cuando un grupo de personas de contrastada trayectoria profesional decidió vertebrar y definir su propuesta del Athletic. Entonces no cristalizó en la constitución de una plancha independiente, propia, pero ahora está confeccionada y lista para desgranar su proyecto y someterlo al escrutinio de los socios. La decisión de presentarse a las urnas ha correspondido al final a Uriarte, licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, donde también hizo un Master en "Financial Management". El bilbaíno inició su carrera profesional en Londres como analista en Merrill Lynch, pero en 2005 fichó por Morgan Stanley, también en la capital inglesa, donde se especializó en fusiones y adquisiciones y banca privada. A punto de cumplir 44 años –lo hará en junio–, este empresario vizcaíno y sus colaboradores tienen definida su visión de lo que debe ser el Athletic del siglo XXI y han decidido ponerla en marcha.

La decisión de Uriarte está muy meditada, hasta tal punto que ha dejado correr el tiempo sin ponerse nervioso, ver cómo Barkala y Arechabaleta se presentaban en sociedad como aspirantes a la presidencia y él seguía sopesando los pros y los contras de dar un paso que le obligará a redefinir su día a día y delegar ciertas funciones en su empresa. Al final, su amor por el Athletic y el deseo de afrontar la transformación del club han podido con los inconvenientes propios de un cargo que exige máxima dedicación. Está previsto que en los próximos días haga pública su participación en la campaña electoral y que comience con la presentación de su proyecto, tanto deportivo como institucional. De momento no hay nada oficial en cuanto a los integrantes de su plancha, pero se trata de gente con una contrastada experiencia profesional. 15 años después, los socios rojiblancos estarán en condiciones de valorar tres propuestas y decidir qué es lo mejor para el club. En poco más de un mes, uno de ellos liderará el Athletic hasta 2026.