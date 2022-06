Jon Uriarte presenta un exhaustivo proyecto deportivo y demora el nombre del entrenador

Jon Uriarte ha presentado esta mañana las líneas maestras de su proyecto deportivo, un exhaustivo plan donde destacan los nombres de Carlos Aviña como director deportivo, Sergio Navarro como responsable de Lezama y Xabi Arrieta que estará al frente del fútbol femenino, mientras la gran ausencia ha sido la identidad del entrenador del Athletic en caso de que la candidatura Izan Athletic gane las elecciones el día 24.

Uriarte lo ha anunciado al inicio de su presentación. «Tenemos una buena noticia, que es la presentación de todo el área deportiva, y otra mala, que no podemos desvelar todos los nombres, pero os pido paciencia, porque todo llegará». Se refería por un lado a personas que forman parte de la estructura de Lezama que estará a las órdenes de Aviña y por motivos contractuales no se pueden desvelar los nombres, pero también el del entrenador del Athletic. «Lo daremos en las próximas horas», ha dicho Uriarte, «en 24-48 horas en función de las necesidades de la campaña». «Si anunciamos ahora el nombre del entrenador, todo lo que vamos a explicar en esta presentación quedaría eclipsado, y nosotros queremos que quede muy claro el proyecto deportivo que vamos a dar a conocer», ha concretado Xabi Álvarez, vicesecretario de la plancha.

De este modo, se ha dado paso a la presentación de un exhaustivo plan deportivo donde la optimización del rendimiento de los futbolistas y el trabajo a desarrollar en Lezama han ido de la mano, siempre con el sello de «máxima exigencia» en cada campo y cada área dada a conocer. «Apostamos por un liderazgo unificado con vision a largo plazo. Máxima exigencia. Buscamos ambición, un equipo que vuelva a enganchar a la afición, que pelee por grandes logros y recupere la hegemonía del futbol vasco», ha presentado Jon Uriarte, que ha añadido dos cuestiones a su esquema general. «Hay que profesionalizar el fútbol femenino y Lezama debe volver a ser un referente a nivel mundial».

En base a esto aparece la figura de Carlos Aviña, director de la estructura deportiva de Uriarte y «líder de una generación de directores deportivos que está cambiando el mundo del fútbol», tal y como se ha presentado al director deportivo el Círculo de Brujas. «Buscábamos a alguien que encajara con los valores del club y que ayudara a modernizar el área deportiva del Athletic. Un perfil de juego intenso, atrevido, ambicioso, capaz de gestionar personas, no tanto un exfutbolista sino con estudios empresariales y mucha formación vinculada al fútbol. Que sepa usar la analítica, el big data, para tomar decisiones en su equipo de trabajo. Alguien para quien este proyecto fuera lo más importante y a largo plazo», ha relatado Jon Uriarte.

El aspirante a la presidencia ha admitido que cuando conoció al exresponsable de captación del América de México «hubo conexión. Además su amama era del Valle de Ayala y su mujer tiene también antepasados vascos, eran habituales de la Euskal Etxea de México DF, y nos sorprendió la profundidad de conocimiento que tiene del Athletic», ha aplaudido Uriarte. Aviña ha tenido importancia en la elección del nombre del entrenador de la candidatura de Uriarte, «ya que debe estar en sintonía» con el plan de trabajo y la idea de juego planteada en el programa.

Aviña estará apoyado por un grupo «de primerísimo nivel», donde el otro gran nombre es el de Sergio Navarro, encargado de la dirección de Lezama. «Pregunté a gente de la industria para que nos asesoraran en busca de este perfil tan importante y hablé con Antonio Cordón, director deportivo del Villarreal, después del Mónaco y ahora Betis, y me dio solo un nombre, el de Sergio», ha desvelado Jon Uriarte. A sus 42 años, Navarro formó parte del Villarreal como futbolista y luego ha tenido experiencia como tecnico y trabajo de cantera en el Castellón, Rubin Kazan, Villarreal y Levante, donde fue segundo entrenador con Paco López. Desde el aeropuerto de Valencia, Navarro ha agradecido la oportunidad de formar parte del proyecto y ha recordado que «tuve la fortuna de conocer a Carlos Aviña hace un par de años en el América y se creó una relación de amistad profesional. Cuando me dice que va a emerger un grupo en las elecciones del Athletic con grandes ideas para gestionar un club, me pongo en contacto, me transmiten sus ideas y veo que coinciden plenamente con las mías, asi que nos ponemos de inmediato a trabajar».

Aviña y Navarro son dos de las piezas fundamentales del proyecto deportivo, pero no las únicas, ya que Xabi Arrieta es el designado para la dirección del apartado femenino gracias a los 15 años de experiencia en la formación de jugadoras en el Bizkerre. «El fútbol femenino va a ser trasversal con el resto de áreas, así que todo lo que se ha contado son las mismas líneas que se van a poner en el femenino con algunos matices. Aprovechar los recursos, profesionalización y estructura de fútbol base para recuperar un equipo ganador», son las líneas maestras.

Profesionalización, máxima exigencia y rendimiento

«No creemos en el liderazgo único, creemos en una dirección de arriba hacia abajo, un plan integral para todo el área deportiva. Y una visión a largo plazo, hecho por profesionales a los que hemos dado la idea de qué club queremos. Profesionalización, máxima exigencia y rendimiento, que se abandone esa autocomplacencia que hemos vivido durante cierto tiempo», ha analizado Xabi Álvarez para resumir el proyecto deportivo presentado esta mañana por parte de la candidatura de Jon Uriarte. «Buscamos objetivos claros» respecto al primer equipo. «Tiene que decirse que el objetivo entrar en Europa porque sino corre el riesgo de ser menos sostenible económicamente, tenemos que decir que aspiramos a ganar títulos».

Y en cuando al método a aplicar, se trata de un «modelo de juego que entronque en lo que le gusta a la afición. Intensidad, presión, verticalidad, pero que tenga una línea consistente tanto de juego como de entrenadores. Generar una línea clara a largo plazo de estilo y que en Lezama se generen jugadores que encaje con esa línea y ese estilo», ha dicho Álvarez.

Entre el resto de novedades del proyecto, destaca la creación de un Comité de dirección del área deportiva, un responsable del rendimiento «al estilo de lo que sucede en la Premier o en la Bundesliga» y un director de desarrollo deportivo y cesiones «que sustituye a la figura del secretario técnico por una persona que trabaje mano a mano en Lezama». El análisis de datos aplicado al trabajo de formación llegará de la mano de Athletic Data Hub y Lezama Tech Lab.