Jon Uriarte forma una plancha con 18 «personas cercanas» para «transformar» el Athletic

Jon Uriarte ha hecho público el equipo de trabajo con el que concurrirá a las elecciones a la presidencia del Athletic. Su junta directiva si gana los comicios estaría integrada por 19 personas, la mayoría de ellas de su entorno laboral y formativo. «Hemos intentado formar un equipo diverso, con gente nacida en diferentes puntos de Bizkaia, y con diferentes estudios, formación y con experiencias profesionales variadas. Pero todas ellas personas cercanas, con las que he estudiado o trabajado previamente en la mayoría de los casos y los que no, que habían trabajado con otras personas del equipo. Es decir, no solo hemos buscado perfiles de mucho potencial, sino un equipo que desde el día 1 va a trabajar de forma coordinada, unida, en un buen ambiente de trabajo».

La candidatura liderada por Jon Uriarte estará conformada por las siguientes personas:

Nerea Ortiz, vicepresidenta I (Gerente de BC3 - Basque Centre for Climate Change)

Jon Ruigómez, vicepresidente II (Director del Museo Marítimo de Bilbao)

Jon Salinas, secretario (abogado de Uría)

Xabi Álvarez, vicesecretario (Socio Fundador, CEO y Responsable del Área de Expansión e Innovación de Lawesome)

Guillermo Ruiz-Longarte, tesorero (CFO de Tubacex)

Adolfo Plaza, vicetesorero (Director Financiero de Laboral Kutxa)

Laura Ruiz de Azua, vocal (Directora Comercial de Conservas Arroyabe)

Igor San Román, vocal (Director de Socialitas)

Josetxu Urrutia, vocal (Director de la oficina de empresas de Bizkaia y Cantabria de Laboral Kutxa)

Goizalde Santamarina, vocal (Responsable del Área de Formación y Desarrollo de INCRESS-IMH)

Ibon Naberan, vocal (Director General de All Iron Real Estate)

Garazi Unibaso, vocal (Responsable de sistemas de Abacora y exjugadora del Athletic)

Nacho Urigüen, vocal (CEO de Irontec)

Roque Echániz, vocal (socio de McKinsey)

Ana Díez, vocal (socia de Management Solutions)

Gorka Cubes, vocal (arquitecto y miembro de la comisión de redacción de los nuevos estatutos del Athletic)

Ainhoa Iza, vocal (Directora General de Savage Culture)

Egoitz Begoña, vocal (Socio de Arinsa)