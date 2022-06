Uriarte: «Valverde me dijo que no me presentara ni por asomo»

Jon Uriarte contactó a finales del mes de enero con Ernesto Valverde, pero no lo hizo para pedirle que fuera su entrenador sino para preguntarle «cómo era eso de ser presidente. Y fue muy gracioso porque me dijo que no me presentara ni por asomo», afirmó en una entrevista en ETB. Uriarte conoce al técnico de Viandar de la Vera desde «hace tiempo» y el contacto con el preparador coincidió con su proceso de reflexión antes de dar el paso y encabezar una plancha electoral.

En esa misma cita le preguntó si se sumaría a su proyecto en caso de que finalmente decidiera presentarse a las elecciones. «Me dijo que no participaría en un proceso electoral ni loco».

Meses después, cuando anució su candidatura, retomó los contactos con Valverde: «Le causó muy buena impresión lo que habíamos preparado y el equipo con el que estábamos trabajando, sacó punta a un par de cosas pero vio que se estaba uniendo a un proyecto ganador».

Entusiasmado

Uriarte se muestra entusiasmado en todas las entrevistas con el proyecto que cree le aupará al sillón de Ibaigane. El empresario vizcaíno no oculta el mazazo que supuso tener que prescindir de Carlos Aviña quince horas después de haberle presentado como su director deportivo por la publicación en las redes sociales de mensajes machistas, homófobos y racistas. Estos hechos provocaron la reacción inmediata de la plancha electoral, a cuyos miembros no les tembló el pulso a la hora de romper el contrato con el joven mexicano, expresar su rotundo rechazo a las desafortunadas expresiones de Aviña y asegurar que esos mensajes nada tienen que ver con los valores que defiende el club rojiblanco.