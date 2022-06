¿Por qué hay que ir hoy a votar?

Fernando García Macua (2007-2011) «Aprovechemos que somos partícipes de un modelo asociativo único»

«El viernes los socios y socias estamos llamados a elegir a nuestro trigésimo tercer presidente. No lo vamos a hacer como accionistas de una sociedad anónima, lo que son la inmensa mayoría de clubes de las grandes ligas, en los que la acumulación de acciones en pocas manos posibilita consejos de administración en muchos casos ajenos al sentir de la base social. En el Athletic, por el contrario, lo vamos a poder hacer en absoluto régimen de igualdad con el resto de socios y socias, como partícipes de un modelo asociativo único en el que prima el compromiso con valores y sentimientos desvinculados de cualquier componente mercantilista. Nuestro único dividendo es el orgullo de pertenencia a un club distinto y especial, que para pervivir y fortalecerse necesita del compromiso activo de todos sus integrantes, lo que tiene su mejor expresión en la participación en la elección del presidente y su junta directiva cada cuatro años. Seamos, pues, fieles a nuestro compromiso con el club y participemos masivamente en las elecciones del viernes».

Ana Urquijo (2006-2007) «Es el momento de cumplir con el Athletic. Nustro club está muy vivo»

«Estas últimas semanas, cuando voy por la calle y me encuentro con amigos y conocidos pasamos del 'hola qué tal' a '¿qué te parecen las elecciones?' Mi reflexión es que nuestro Athletic está muy vivo, que nos interesa a todos, nos cohesiona a todos. Esta es una de sus grandezas. Cada candidatura, (las tres muy buenas) está haciendo un gran esfuerzo por hacernos llegar sus propuestas y convencernos de que la de cada uno es la mejor. Me gustaría formular tres peticiones: la primera, un llamamiento a la participación. Hemos estado pidiendo con insistencia 'un socio un voto'. Es el momento de cumplir con el Athletic. Acudamos por tanto a ejercer nuestro derecho y vayamos todos a votar. Es la mejor manera de garantizarnos el mejor presidente. La segunda es para los candidatos: que sean conscientes del cargo que aspiran ocupar. Y que cuando sean elegidos lo ejerzan con vocación de servicio al Athletic. La tercera es para todos, candidatos no elegidos y socios y socias en general: que el 25 todos reconozcamos como nuestro presidente al candidato que haya ganado. Yo así lo haré.

Fernando Lamikiz (2004-2006) «Nos interesa el club, su futuro, y seguimos creyendo en él»

«El Athletic está de suerte. Es un club deportivo en el que sus órganos directivos se eligen entre todos los socios. En las elecciones se contrastan todas las propuestas, se debate con intensidad, pasión y orgullo. Los tres candidatos y sus equipos son de contrastada valía. Por ello, el club quedará en muy buenas manos y afrontará con solvencia los numerosos retos a los que se enfrenta. El viernes tenemos una fiesta en San Mamés. Se trata de que TODOS acudamos a las urnas y votemos por el candidado que más nos ha entusiasmado, el que más credibilidad nos ofrezca, el que nos proponga un proyecto más sugerente o al que conocemos 'de toda la vida'. Lo importante es saber que los tres aspirantes y sus equipos han trabajado duramente en pro del Athletic y han dado lo mejor de sí mismos para intentar optimizarlo. Los socios podemos ayudarles (a los tres ) acudiendo a depositar nuestro voto. Con ello, reforzaremos al Athletic y demostraremos que nos interesa su futuro y que seguimos creyendo en él».

Ignacio Ugartetxe (2003-2004) «El socio tiene que responder a una cita ineludible»

«Los socios y socias del Athletic tienen este viernes una cita ineludible con las urnas. Tres candidatos aspiran a suceder a Aitor Elizegi. El próximo mandato se presenta más complicado, si cabe, que todos los anteriores. Cuatro años consecutivos en los que esta institución única tendrá que saber manejarse para sobrevivir en la cada vez más intricada selva del fútbol. Del Athletic no se es, se nace. En consecuencia, parece de obligado cumplimiento acudir a la llamada del club en tan señalada ocasión. Votar, votar y votar. No queda otra. No puede repetirse lo acontecido en los últimos comicios, cuando más de la mitad de los socios (54%) no acudió a las urnas. Hay mejores fechas que un 24 de junio para celebrar unas elecciones, pero el día resulta inamovible a estas alturas. El club busca nuevo presidente y eso siempre son palabras mayores. No debiéramos faltar a esta cita. De lo que decidamos el viernes dependerá nuestro futuro para los próximos cuatro años. Lo dicho: solo se trata de votar, votar y votar».

José María Arrate (1994-2001) «Arrimar el hombro fortalece nuestra singularidad»

«Debemos aprovechar la oportunidad que tenemos los socios rojiblancos de poder elegir al presidente cada cuatro años. El Athletic es un club único, que navega con normas firmes que le hacen diferente. Por eso es muy importante acudir el viernes a las urnas y apostar por la opción que más nos convenza. Votar nos hace más fuertes, alienta y refuerza nuestra singularidad y nos permite seguir viendo el fútbol desde una azotea privilegiada. Votar, en definitiva, nos une a los que sentimos los colores rojiblancos aunque discrepemos en la forma de gobernar el club. Siempre hay aspectos mejorables, como, por ejemplo, el voto por correo, pero ello no tiene que ser obstáculo para arrimar el hombro, aplaudir el esfuerzo de las tres candidaturas, que, desde sus distintos puntos de vista, solo quieren lo mejor para nuestra institución. Acudamos, por tanto, todos el viernes a San Mamés y pongamos nuestro granito de arena para que el Athletic siga en la buena dirección, por lo menos, otros 125 años más».

José Julián Lertxundi (1990-1994) «Votar nos hace más fuertes, nos une más, nos hace más Athletic»

«El Athletic arrasa en prensa, tertulias... Es el gran tema de conversación y discusión, un referente en las familias y los amigos, en los centros de ocio y de trabajo, lo llena todo, lo ocupa todo..., pero flojea un poco en las elecciones. Sería bueno una presencia masiva en las urnas. Ello legitima con mayor fuerza el triunfo, nos hace más fuertes, mostrando el sentido de pertenencia y el compromiso de la masa social, el vínculo que nos une como socios de una institución singular y centenaria ejemplo para el mundo del deporte, evita aviesas especulaciones hablando de lo que pudo ser y no fue. Nos piden decisión sobre quién debe ser presidente, basado en el afán de participación más democrática, ejerciendo un derecho, y en cierto modo un deber, que nos vincula, compromete y nos hace partícipes para ser más fuertes, más unidos. En una palabra, más Athletic. Hay tres candidaturas, mucho trabajo, mucho amor por el Athletic y muchas ideas. Ayudémosles, agradezcamos ese esfuerzo y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y San Mamés también, ¡por supuesto!».