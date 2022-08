«El electroshock lo tenemos en el Fondo Norte»

Pasadas, y casi olvidadas, sus vacaciones en Canarias, Aitor Elizegi ya trabaja en «el barrio», como llama a ese espacio entre las calles Ibáñez de Bilbao y Barroeta Aldamar y la plaza Pío Baroja en la que se concentran sus negocios hosteleros de la capital vizcaína. El regreso a su actividad profesional no le impide, por supuesto, seguir volcado en el Athletic, aunque ahora sea de puertas afuera de Ibaigane, de nuevo como hincha irreductible y sentimental. Al expresidente rojiblanco se le nota contento. Los italianos hablan de «chiudere in belleza» para calificar los grandes finales, los broches de oro, y esta expresión bien se puede aplicar a los tres últimos meses de mandato de Elizegi con la aprobación de la grada de animación y de los nuevos estatutos y una jornada electoral impecable en todos los sentidos. El ambiente que se vive en el Fondo Norte durante los partidos le llena de satisfacción.

- Ha cumplido un sueño personal con esa grada.

- Era un sueño de muchos, de los que, nada más trasladarnos al nuevo San Mamés, comenzamos a echar de menos la antigua General, el ambiente que se creaba allí. Teníamos un nuevo estadio que era una obra de arte y un gran activo para toda la ciudad, sí, pero le faltaba el corazón de la antigua General. Y eso había que recuperarlo. Toda esa base social de futuro, la horquilla de jóvenes entre los 15 y los 30 años, tenía que sentirse feliz en el nuevo escenario.

- Y usted convirtió eso en promesa electoral.

- Sí, pero no fue una promesa electoral más, ni un capricho nuestro, sino el producto de una reflexión que venía de mucho antes, de cuando ni nos habíamos planteado formar la candidatura. Como te decía, ese movimiento surgió a partir del traslado al nuevo campo. Teníamos las referencias de otros países, la grada 'Kop' de Anfield, por ejemplo, que a mí tanto me gusta, y queríamos poder reproducir algo así en el nuevo San Mamés.

«Creo que vamos a acabar teniendo una de las gradas de más impacto de toda Europa» previsión

- Y como presidente se le presentó la oportunidad.

- Entramos como unos pipiolos pero con algunas ideas muy claras. Respecto a la grada, lo primero era saber el número de interesados, cuál era la demanda real de gazte abonos. Nos informamos bien y comprobamos que la demanda era muy grande. En menos de una hora se agotaron las plazas para la ampliación de los gazte abonos.

- Pero luego se encontraron con la pandemia.

- Efectivamente. Eso dejó todo en el aire hasta que, al final, lo pudimos retomar.

El modelo del abono

- La asistencia al campo ha sido siempre una de sus obsesiones.

- Los socios acudimos a San Mamés en un 80%. Y hay que aumentarlo. Por cierto, la nueva directiva está haciendo un trabajo magnífico para elevar ese porcentaje de asistencia. Pero el modelo del abono anual es muy importante. Permite que el club pueda regularlo cada año en función de las circunstancias. Creo que probablemente nos hayamos quedados cortos porque esta demanda va a crecer y nos podemos encontrar en un escenario en el que nuestra oferta actual no sea suficiente.

«La nueva directiva está haciendo un trabajo magnífico para aumentar la asistencia de socios» El relevo

- Usted, que siempre es optimista hablando del Athletic, ¿cree que se puede aumentar de forma apreciable la asistencia, incluso ver el campo lleno en muchos partidos?

- Sí. Hay posibilidades de llenar este estadio.

- No fue fácil todo el proceso de la grada. Recibieron muchas críticas de algunos afectados por el traslado, pero lo cierto es que la asamblea se posicionó con rotundidad en segunda instancia.

- Lo que ha quedado claro es que hicimos lo que había que hacer pensando en el bien colectivo. Como dijo Juan Antonio Virumbrales, el Athletic se lleva en el corazón, no en el asiento. Creo que vamos a acabar teniendo una de las gradas con más impacto de Europa. Ya vimos el otro día lo que dijo Gattuso respecto al público de San Mamés.

- Los jugadores están encantados.

- Es que para ellos es lo ideal. De hecho, en las distancias cortas ya nos pedían una grada así y nos decían lo importante que sería. Es importantísimo extender los ánimos al equipo durante los noventa minutos, convertir cada partido en algo único. El otro día me encantó el final. Cuando pitó el árbitro parecía que, en lugar de un partido de liga, habíamos vivido una semifinal de Copa.

«Acabamos el mandato escuchando los 'eskerrik asko' de mucha gente» recuerdo

Felicitación a la Harmaila

- ¿Esperaba algo así tan pronto?

- Sí. Lo esperaba. Y estoy seguro de que va a a ir a más. Por cierto, no puedo dejar pasar la ocasión de felicitar a la Harmaila. Me han demostrado ser unas personas legales, de palabra, muy 'athleticzales'. A pesar de nuestras diferencias, han sabido amoldarse, han sabido escuchar y han hecho un gran esfuerzo para convertirse en una grada que mira al resto de San Mamés, no así misma, como decían algunos. Se han convertido en un gran activo del club. El electroshock lo tenemos en el Fondo Norte, ja, ja.

- Supongo que se sentirá muy orgulloso. Esto forma parte de su legado como presidente.

- Estoy satisfecho. Y viendo el domingo las sonrisas de todos esos chavales, mucho más. Durante casi cuatro años nos hemos dejado la vida literalmente. Lo hemos pasado mal, hemos escuchado frases muy gruesas, críticas muy duras, pero hemos acabado la legislatura escuchando los 'eskerrik asko' de mucha gente que nos daba las gracias por haber resistido y haber podido sacar estos dos proyectos tan importantes como son los estatutos y la grada de animación.