Elizegi: «Aduriz hará lo mejor para el Athletic» Aduriz en un momento del partido de ayer frente al Sevilla. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ «Yo siempre lo he hecho, pero a veces no se ha puesto en valor el trabajo de Susaeta», destaca el presidente JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Domingo, 19 mayo 2019, 13:30

El presidente entró en un vestuario derrotado. «Le he dado las gracias jugador a jugador por echarse al hombro una clasificación muy compleja». Aitor Elizegi no era un dirigente hundido en la zona mixta del Sánchez Pizjuán. «¿Quién no firmaba hace unos meses con llegar a la última jornada con Europa en juego?», justificó.

Con la campaña concluida, llega el tiempo de configurar la plantilla. Lo primero que debe conocer el club es si Aritz Aduriz decide continuar. Aún no ha dado su respuesta. El presidente, como el entrenador, quieren que siga y, como dijo Gaizka Garitano, intentan convencer al donostiarra para que prolongue su carrera hasta los 39 años, que cumplirá en febrero.

«Me gustaría que siguiera, como me gustaría que siguieran todos los jugadores que nos han sacado de la difícil situación en la que estábamos. Aritz es uno de los nuestros y seguro que piensa lo mejor para el Athletic. Mi impresión es que hará siempre lo mejor para el Athletic».

La salida de Susaeta ha generado al presidente rojiblanco sus primeras críticas. En el Pizjuán se refirió por primera vez a lo sucedido, aunque esquivó referirse a las censuras que han llegado desde el vestuario al club por su actuación en el caso.

Cuando este periódico le preguntó por las quejas de los compañeros al trato recibido por el eibarrés, salió a «dar la razón a Muniain» porque dijo coincidir con el navarro en que Susaeta no ha sido en muchas ocasiones justamente tratado. «Doy la razón a Muniain. A veces no se ha puesto en valor en los últimos tiempos a Susatea. Yo sí lo he hecho cada vez que he podido», zanjó.

El extremo rechazó ver siquiera la oferta de renovación que le presentó el club. La entidad dejó en manos de Susaeta el diseño de su acto de despedida. El eibarrés quiso aparecer solo en la mesa de la sala de prensa de Ibaigane. Elizegi se sentó en la segunda fila.

«Decisión valiente»

Ayer habló de lo que sintió. «Fue un momento que todos los que queremos al Athletic no olvidaremos. Es un capitanazo, un señor que lleva más de 500 partidos, un jugador como la copa de un pino. Lleva este escudo y estos colores sobre el pecho. Nada que decir a su trayectoria. Todo lo contrario. Hay que recordar todo lo que ha sido y sentir que no esté con nosotros. Ha sido una decisión probablemente valiente. Le deseamos todos lo mejor. Ya sabe que en este club está su casa».

El presidente hizo además un resumen de la campaña. Pese a quedar fuera de Europa, dijo no estar «decepcionado». Elizegi se agarra a una idea. «La plantilla se queda con la sensación de que podemos estar entre los seis primeros». Y demanda «poner en valor lo que hemos visto al equipo. Ese larguero no se me va a olvidar. El 1-1 lo hemos tenido a un segundo».

El presidente pidió quedarse con «las cosas bonitas, como los partidazos ante el Barcelona, Atlético de Madrid, el 2-0 al Sevilla. San Mamés nos ha dejado grandes recuerdos, como también los hemos vivido fuera. Además, no olvidaremos momentos como los protagonizados por nuestra afición en Valladolid o Leganés. La temporada deja más motivos para ser del Athletic».