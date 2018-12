Elizegi apuesta por un Athletic del siglo XXI Aitor Elizegi, esta mañana en la presentación de su apuesta social y de innovación. / Jordi Alemany «Necesitamos recuperar la riqueza y el patrimonio social del club» | «Las nuevas tecnologías deben ponerse al servicio de nuestros socios y aficionados» IGOR BARCIA Jueves, 20 diciembre 2018, 15:25

Aitor Elizegi se ha volcado esta mañana en explicar su apuesta social y de innovación y negocio digital con la cual desea modernizar al Athletic, integrar y conectar a sus socios, y obtener mayores ingresos a través de la marca del club. Tal y como ha abordado el candidato al sillón presidencial de Ibaigane, se trata de «la primera vez que se presenta un área específica de innovación y negocio digital en el Athletic», un apartado al que su plancha ha dado gran importancia porque tal y como ha declarado Manu Mosteiro en la presentación de este apartado, «el que no se ponga a ésto –modernización e integración tecnólogica– no va a estar, no es un problema de este club, es de todos, y queremos incorporar al Athletic a este mundo porque además esta filosofía nos implica que somos líderes y podemos ser ambiciosos en este apartado de dar a conocer al mundo nuestra forma de ser».

Elizegi ha presentado este área junto a Manu y Nuria Mosteiro, Joana Martínez e Iker Goñi. Ha arrancado su exposición con el aspecto social, y ha referido que «este área la creamos entre todos. Cualquier recurso que sobre de otros ámbitos tenemos que invertir en este área, a la grada de animación, al fútbol base, a crear carnet de socios de la gente joven que no puede lograr esa cuota... Cada día nace un athleticzale y estamos hablando de patrimonio... Necesitamos muchísimos recursos, y por tanto debemos aumentar los recursos». En este sentido, ha recordado las cifras de explotación de la 'marca' Athletic que ya dio a conocer hace una semana y donde los beneficios aparecen prácticamente estables desde hace siete años y medio en torno a los 8,5 millones de euros, muy alejados «de otros clubes con la misma masa social y entorno que el nuestro y que pueden rondar el 25-30% de sus ingresos por este concepto».

Dentro de este llamado área social, Elizegi y su grupo plantean lo que han denominado 'palabra al socio y socia'. «Los socios son los dueños del club y su opinión es lo más importante», afirman. Así que el reto es «fomentar la participación con diferentes herramientas y además los socios barria contarán con voz en las asambleas en su primer año en el club». Otro punto fundamental «es una grada de animación joven», y como ha dicho Elizegi, «generaremos una escuela de animadores», así como la relación con los veteranos y el contacto «intenso» con las peñas y con aficiones de otros clubes. «Hay amigos en Europa que entienden el fútbol de la misma manera y con muchas ganas de hablar, así que queremos contar con el espacio digital para cooperar».

En este punto, Manu Mosteiro y Nuria Mosteiro han sido los encargados de presentar la parte digital y de innovación, «porque queremos un Athletic del siglo XXI, moderno, capaz, en el que las nuevas tecnologías se pongan al servicio de socios pero también de aficionados del Athletic de todos los rincones». Ambos han pasado a relatar un decálogo sobre la explotación de la marca Athletic y la forma de poner en contacto a los seguidores rojiblancos, para que queden conectados a través de las aplicaciones y las redes sociales, y que el club les pueda facilitar todo tipo de información y de novedades desde cuando un aficionado realiza un viaje con el equipo hasta cualquier gestión que desee hacer sin moverse de su casa. «Ahora mismo la Real Sociedad ha realizado una encuesta digital con sus socios para decidir si lleva publicidad de una casa de apuestas, y el Eibar sometió a votación el lugar donde querían construir su ciudad deportiva. No creo que sea para tanto poner los medios para quedar e ir juntos a un partido a Valladolid, por ejemplo», ha declarado el candidato a la presidencia.

Para conseguir impulsar este apartado, la candidatura del cocinero bilbaíno ha dejado claro que «nuestra filosofía nos implica ser muy ambiciosos en este apartado para darla a conocer y explotar nuestra marca. Debemos ser muy eficientes, depende de las personas, hay que tratar de que todos participen para entender esta filosofía».