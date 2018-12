Elizegi asegura que el socio estará más tranquilo con una junta que arriesga su dinero Aitor Elizegi, acompañado del abogado Fernando San José y del economista Jon Ander de las Fuentes, ambos miembros de su plancha. / Jordi Alemany «Queremos mantener un club soberano e intentar influir en una modificación de las leyes del deporte», ha dicho el candidato a Ibaigane IGOR BARCIA Viernes, 14 diciembre 2018, 13:10

Después de la puesta de largo de ayer, donde presentó a los miembros de su junta y esbozó las líneas maestras de su proyecto, Aitor Elizegi ha entrado esta mañana en profundidad en los planes económicos que tiene en mente en caso de que el 27 de diciembre sea elegido como nuevo presidente del Athletic. Acompañado del abogado Fernando San José y del economista Jon Ander de las Fuentes, ambos miembros de su plancha, ha desgranado durante casi dos horas apartados relacionados con las acciones que desean emprender en caso de llegar a Ibaigane, y se ha referido asimismo a las «condiciones de desigualdad» con las que la plancha de Elizegi asegura partir en esta carrera electoral. «No debería repetirse que una junta pueda presentarse en tanta desventaja frente a otra junta continuista. Queremos mantener un club soberano e intentar influir en una modificación de las leyes del deporte», han afirmado los tres representantes de la candidatura del cocinero bilbaíno.

En este sentido, tanto el abogado como el economista presentes en la reunión informativa han insistido en que las reglas del juego estaban claras antes de dar este paso, más allá de ese sentimiento de desequilibrio que genera entre ambos competidores. Y en este sentido, han reconocido que esta situación les obliga a buscar siempre resultados positivos en sus cuentas durante estos cuatro años. Tal y como ha señalado De las Fuentes, «con esa desigualdad entre candidaturas he de reconocer que estaría encantado, mucho más tranquilo, de estar en la situación de la otra plancha, pero era algo que ya conocíamos. Pero bueno, también hay que mirarlo desde otro punto de vista, y creo que como socio, estaría más tranquilo con un grupo de personas que de forma obligatoria debe de sacar resultados positivos que con alguien que pudiera acumular hasta 300 millones de pérdidas en cuatro años de gestión. Este aspecto agudiza el ingenio a esta candidatura», ha afirmado.

Para evitar que se repita esta situación, el grupo de Elizegi aboga por intentar cambiar las leyes del deporte que regulan el club desde que entró en vigor en 1990 y que «han quedado obsoletas para un club profesional como el Athletic». El deseo expresado en la reunión de esta mañana es que las comisiones que están en marcha tanto a nivel nacional como a nivel autonómico sigan adelante para que alumbre esta reforma «y que permitan que cada socio que quiera dirigir el club cuente con idénticas garantías y herramientas económicas. O se transforma la Ley del Deporte o habrá que buscar otro tipo de medidas para que cualquier candidato que se presente no tenga que responder ante pérdidas económicas», ha declarado Fernando San José.

Y en este punto también se han referido al tema de los avales que deben presentar, 19,3 millones de euros que representan un 15% del presupuesto, y han explicado que «se han conseguido a través de entidades financieras acreditadas que confían en nuestro proyecto», y «solo la devolveremos -esa confianza– consiguiendo resultados positivos. Aquí no hay fondos de inversión». Y asimismo han prometido que «equilibrar los presupuestos a través de la venta de jugadores será la última línea a la que acudiremos», en referencia a lo que consideran un modelo actual de gestión «continuista, que solo funciona si los resultados deportivos permiten jugar en Europa o si se venden activos estratégicos como son los jugadores». «Hay que aplicar criterios más emprendedores», han apuntado.

Aquí, en este punto, en la forma en cómo conseguir más recursos económicos, Elizegi y su grupo han incidido en el tema de la 'marca Athletic', un apartado que consideran está desaprovechado a la hora de generar recursos. «Estamos fuera de top-20 europeo en cuanto a marca global, pero sí creemos que podemos estar ahí en cuanto a impacto». Para Elizegi, no tiene sentido que los ingresos por este concepto se mantengan «desde hace siete u ocho años en el mismo nivel, en torno a 8 millones de euros, cuando el presupuesto se ha disparado a 120. Hay clubes europeos que no son ganadores, pero que obtienen muchos más recursos por estas vías que nosotros. El Schalke 04 obtiene un 41% de sus recursos económicos explotando su marca, el West Ham United obtiene 41 millones de euros, el Everton 30 millones... No puede ser que el Athletic continúe sobre los 8 cuando además en estos años se han sumado 8.869 socios, hay un estadio nuevo y además venimos de cuatro o cinco grandes temporadas del equipo con Ernesto Valverde. Debemos apostar por nuestra marca a nivel global, una marca que guste a la gente que empieza en el deporte».

Tras hablar del deseo de potenciar la Fundación o Lezama, el grupo se ha referido a que el proyecto pasa «por un plan económico a tres años, un plan de Lezama a ocho años y unos nuevos estatutos para la próxima década». Habrá auditorías al inicio y al final de cada mandato para ser presentado en la asamblea de socios, un deseo de que el volumen de los salarios de la plantilla esté «en relación con los ingresos que son capaces de generar estos jugadores a nivel deportivo», y ha habido tiempo para lanzar un mensaje al candidato rival, a Alberto Uribe-Echevarría, de quien Elizegi ha dicho que «no sé lo que ha pasado en estos últimos ocho años y tampoco sé que va a hacer en los próximos cuatro. Me habla cada mañana de 300 millones de euros y no me habla de un proyecto para los próximos cuatro años».