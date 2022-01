Aitor Elizegi ha salido hoy en Riad al paso de las críticas de Raúl García porque la Supercopa se juegue en Arabia Saudí. «Para mí no tiene sentido. Es un campeonato que se juega en nuestro país e ir a otro no tiene mayor recorrido. No tiene sentido irse hasta allí para jugar. El fútbol ha cambiado porque ya no se piensa en el aficionado.

