Elizegi sobre el fichaje de la alemana Bibiane: «Lo importante es sentir el escudo» 01:32 Elizegi, Villacampa y Agirre, en la presentación del técnico del primer equipo. / Mireya López El presidente considera que el debate que sobre la filosofía resulta «artificial»: «La mayoría de los socios entendemos que nos hace más fuertes» JUANMA MALLO Lunes, 1 julio 2019, 14:47

Apenas un par de horas después de que se confirmara el fichaje de Bibiane Schulze Solano, Aitor Elizegi ha realizado una encendida defensa de su contratación al considerar que entra en la filosofía del Athletic. De hecho, ha indicado que el debate que se ha creado en torno a esta futbolista de 21 años que jugará en el filial dirigido por Iraia Iturregi, nacida en ·Alemania, resulta «artificial». «El fichaje se encaja solo. Encaja su familia, su trayectoria, su deseo de jugar con esta camiseta, su respeto al Athletic. Encaja porque conoce la filosofía de este club. Viene a jugar en una Liga que ni siquiera está definida –aún se desconoce cómo se configurará la segunda categoría del fútbol femenino–, eso demuestra el respeto y el compromiso con este escudo. Lo importante es que los chavales que están en Lezama sientan el escudo», defendió el presidente de la entidad de Ibaigane, que proclamó su adhesión a este módelo de afrontar la competición con jugadores de la tierra, y entiende que nació para la unidad de la afición en torno a una idea, no para la separación.

Aunque dejó claro, en la presentación de Ángel Villacampa como técnico del primer equipo femenino, que si existe algún socio con inquietudes para variar la filosofía, él no tiene inconveniente de abrir un proceso de reflexión siempre y cuando lo ratifique un órgano soberano como es la asamblea de compromisarios. «Esta directiva viene a hacer lo mejor para el club, viene a trabajar y a unir. Los hechos troncales los tiene que escribir el socio, el athleticzale, el futuro, la calma, la reflexión, la asamblea. Este tipo de proyectos se escriben desde la palabra, desde el trabajo en equipo. Tampoco se escriben cuando se le encapricha a una junta directiva escribirlos, creo que lo hace con buena intención, creo que defiende el proyecto, que lo hace más fuerte, intenta decir lo mismo que nosotros: que los jugadores y las jugadoras del Athletic llevan el escudo en el pecho, lo conocen, lo defienden y se comprometen a defenderlo. Si alguien quiere cambiar la letra negra sobre blanco, la cambiaremos en equipo, en conjunto, desde luego que abriremos las sensaciones que tiene algún socio por manifestar. La mayoría del Athletic, de los socios, pensamos que la filosofía nos hace más fuertes. Me gusta la actual interpretación», expuso, para volver a la contratación de Bibiane.

Considera, en este sentido, que la defensa germana, cuya familia materna es de Lekeitio y además gestiona varios negocios de hostelería, cuenta con todo el derecho a jugar en el Athletic a pesar del lugar de nacimiento. Indicó el máximo dirigente en varias ocasiones el hecho de su apego a la tierra: está empadronada en Ispaster desde 2002. «Es de Ispaster –recalcó el varias ocasiones Elizegi–, conoce el trabajo de Lezama. Ojalá que todos los jugadores lleguen con el conocimiento del escudo y de la historia del Athletic que tiene Bibiane», resaltó el presidente, que señaló que la filosofía es una manera de «fortalecer» a una entidad centenaria, y no de empequeñecerla. De hecho, indicó que si el debate sobre esta forma de entender el fútbol, el deporte, sirve para hacer «más fuerte» al club, bienvenido sea. «Significa que este compromiso sigue vivo. Pero más vivo que con esta directiva tampoco va a estar». Y aquí, reprochó que se cuestione la entrada de Bibiane en Lezama. «Me parece artificial».

Pequeños y débiles

En este punto, volvió a incidir en la trayectoria vital de esta joven, biznieta de Pacho Belausteguigoitia, uno de los cuatro hermanos Belauste que jugaron en el Athletic en los años diez y veinte del siglo pasado. «El recorrido de esta persona merece todos los parabienes para llegar a llevar el escudo del Athletic. El deseo de una jugadora local por jugar en el Athletic. Perder a estas personas en el camino nos hace más pequeños y más débiles».

Y, para resaltar y engrandecer la importancia que el actual órgano de gobierno otorga a este singular método de competir, el que convierte al Athletic en un club diferentes, Elizegi miró a siete meses atrás, a la campaña electoral. «Digo lo mismo. La mayoría de los socios pensamos que la filosofía nos hace más fuertes, que es lo que nos hace seguir. Me gusta la actual interpretación de esa ley –que jueguen personas nacidas o formadas en Euskal Herria–, pero no se le puede decir a una chavala de Ispaster que no puede jugar en el Athletic. Yo no puedo dar pasaportes, ni puedo decir que no puede jugar en el Athletic», terminó rotundo.