Elizegi invita a los expresidentes a San Mamés El presidente del Athletic quiere estar mañana rodeado de sus antecesores en el cargo en su primer partido en casa JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Martes, 8 enero 2019, 23:22

Aitor Elizegi quiere lanzar una imagen de máxima unidad rojiblanca desde el palco en su estreno mañana como presidente del Athletic en San Mamés. El dirigente ha invitado a acompañarle en el partido contra el Sevilla a los expresidentes del club, según ha podido saber EL CORREO. Desde Ibaigane se resalta que se trata de dar una sensación de normalidad institucional y transmitir la imagen de que el Athletic es de todos.

Los expresidentes a los que se ha citado son José Julián Lertxundi, José María Arrate, Ignacio Ugartetxe, Fernando Lamikiz, Ana Urquijo, Fernando García Macua y Josu Urrutia. Ignacio Ugartetxe no puede acudir porque vive en Canadá.

Uno de los convocados explicó este martes a este periódico que Elizegi le envió el 1 de enero un mensaje de felicitación del año en el que le pedía que le acompañara en el palco en el partido de Copa ante el Sevilla. Pocos días después, le llegó la invitación formal de Ibaigane.

El club quiere un palco «especial y potente» en el primer partido de Elizegi en San Mamés. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto; y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementería, han sido invitados también al partido.

Una de las cuestiones que se han reprochado a Josu Urrutia es la poca relevancia que ha dado el club durante su gestión a los expresidentes. Sólo fueron convocados al palco para el primer partido en el nuevo San Mamés, en septiembre de 2013 ante el Celta.

A los antecesores de Urrutia les sentó mal un episodio vivido el pasado año. Un medio de comunicación propuso hacer una foto con todos los presidentes. El deustoarra se negó a posar con ellos y a que la imagen fuera tomada en el palacio de Ibaigane, sede del club.

Cuando se inauguró el Museo del Athletic, en 2017, el club invitó al acto a los expresidentes, pero Urrutia tampoco posó con ellos para ninguna imagen.

Grandes recuerdos

El primer partido del Athletic que ha presenciado Elizegi como presidente fue la derrota del equipo femenino en Madrid el sábado ante el Atlético. El lunes viajó con el grupo de Garitano a Vigo. Vio ganar y salir del descenso a los suyos, aunque admite que sufrió mucho cuando Maxi Gómez remató en el descuento fuera. Desde el palco, la perspectiva dio la impresión de que la pelota había entrado. «Va a ser muy difícil ganar a este Athletic», se alegró el empresario hostelero.

Elizegi se estrenará en el palco en San Mamés con un partido que le trae recuerdos entrañables. En una entrevista en la campaña electoral con este periódico reveló que el duelo que no olvida es el Athletic 3-Sevilla, 0 de la semifinal de Copa de 2009. «Aquel partido es histórico. Me ahorro los comentarios. Las emociones fueron muy importantes. A mí el fútbol entre semana, el Athletic entre semana, me parece mágico. Me gustan mucho los miércoles, los jueves. Me mola mucho ese partido entre semana», indicó.