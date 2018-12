Elizegi: «El socio ha votado un cambio firme y con ilusión» 01:39 Aitor Elizegi, feliz al poco de conocer que era el nuevo presidente del Athletic El nuevo presidente rojiblanco pide «ayuda, respeto y consejo a los que han perdido» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Viernes, 28 diciembre 2018, 01:12

«Cuando nos pusimos a recoger las firmas, ni soñábamos con estar así». Un integrante de la candidatura de Aitor Elizegi sonreía de oreja a oreja poco después del cierre de las urnas. Las encuestas les colocaron por delante toda la jornada, aunque al final se impuso con la victoria más ajustada de la historia del club. A las 23.58 horas fue proclamado oficialmente presidente en la mayor sorpresa de la historia electoral del Athletic. Elizegi se convierte en el primer presidente en ganar unos comicios sin haber quedado primero en la recogida de firmas. Unos socios muy divididos votaron por el cambio.

Elizegi sufrió un recuento angustioso. El acta de la mesa 22, con claro triunfo del cocinero, no aparecía. Con apenas, una distancia final en su favor de 85 votos era clave lo que sucediera en esa urna. La candidatura de Uribe-Echevarría amagó con pedir la anulación de la mesa. «Hemos estado media hora buscando el papel. Se había quedado en la parte superior de una urna y fue arrojada a la carpa en la que se echaban los votos ya contados. Al final, apareció», relató un interventor.

Elizegi puso especial interés en presentarse como un ganador muy elegante. Mientras sus seguidores le aplaudían en el jardín de Ibaigane y hacía sonar las bocinas de sus vehículos en la Alameda Mazarredo, proclamó desde la escalinata de Ibaigane que «las dos candidaturas hemos presentado magníficos programas que merecen la pena y en los que hay muchos caminos de encuentro en muchos puntos», y les lanzó una petición a «la candidatura que ha perdido». «Les pedimos ayuda, respeto y apoyo». Los lugares en los que se puede encontrar con sus rivales son «el cambio estatutario, hacer una Lezama más fuerte y modernizar el club».

En sus elogios al equipo saliente, incluso lanzó frases de admiración hacia Josu Urrutia, el expresidente que ni siquiera se acercó a saludarle durante la jornada electoral. Eso sí, sus alabanzas fueron para el jugador, no para el dirigente. «De Urrutia tengo un recuerdo imposible de borrar, el del admirado capitán, aunque he podido no estar de acuerdo en muchas de sus decisiones al frente del club».

El empresario hostelero se mostró muy satisfecho por el triunfo. «Los socios han votado un cambio firme y con ilusión», resumió. El nuevo presidente se felicitó porque se rozaron los 20.000 votos, una cifra que quiso poner en valor «en unas elecciones celebradas en una fecha muy complicada». Eso le hace concluir que «esto nos demuestra que estamos fuertes para salir adelante todos juntos».

El presidente se refirió también a la filosofía, piedra angular del club para él. «Seguir compitiendo con los nuestros es una fortaleza y no una debilidad», sentenció.

En un chat en EL CORREO, Elizegi proclamó que «si Ibai Gómez quiere, debe estar en el Athletic». Ya investido presidente, quiso ser más prudente y eludió referirse a la contratación del jugador del Alavés. «Tenemos la riqueza de técnicos como Garitano y Ferreira y de gente que se incorpora como Alkorta, Ayarza y Suances. Los refuerzos los deben decidir gente capaz como ellos». Su primera meta es sacar al equipo del pozo. «Cambiaría todos mis votos porque el equipo estuviera en una posición más holgada en la clasificación», proclamó el nuevo presidente.