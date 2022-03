Elizegi trabaja para convocar a principios de mayo la asamblea sobre los Estatutos

Aitor Elizegi se dispone a cumplir su compromiso de convocar esta misma temporada la asamblea extraordinaria para reformar los Estatutos del Athletic. El presidente rojiblanco y los otros cuatro miembros de la comisión creada para acometer este trabajo prevén convocar a los compromisarios a principios de mayo, según ha podido saber EL CORREO.

El dirigente rojiblanco tiene dos tareas pendientes antes de convocar en junio unas elecciones a las que no se presentará: la citada actualización y modernización de las normas que rigen la entidad y someter de nuevo a votación la ampliación de la grada de animación a todo el fondo norte de San Mamés. Elizegi quiere que sean los dos grandes legados de su gestión.

El calendario con el que trabaja el equipo directivo es que la asamblea sobre la grada popular se celebre antes antes que la de la reforma del reglamento interno. Los Estatutos dan al club un plazo máximo de treinta días para convocar el primero de los cónclaves después de que la plataforma 'San Mamés Orroa' presentara el lunes en Ibaigane 2.482 firmas para reclamarla. Una vez que se produzca la validación oficial de los apoyos, se llevará a cabo en quince días. Descartando Semana Santa -del día 11 al 17- la cita será a principios de abril o a finales.

El presidente desoye las voces que le piden incluso desde su misma directiva que no lleve la reforma de Estatutos a una asamblea

Elizegi se toma la ampliación de la grada de animación como un proyecto personal. El proyecto fue rechazado en la asamblea de 2020 por un escaso margen de nueve votos. El presidente del Athletic no volvió a presentar el plan en los siguientes cónclaves, pero dejó claro que mostraba su apoyo a los peñistas que han conseguido las firmas para presentar de nuevo el plan a una asamblea.

En el seno de la directiva son optimistas. Están convencidos de que esta vez saldrá adelante. Entienden que es una demanda que tiene mucho apoyo y que la participación en una asamblea con ese único punto del orden del día será de personas muy involucradas, bien como favorables a la ampliación o bien como afectados y contrarios. El equipo de gobierno rojiblanco entiende que los primeros suman más votos ente los compromisarios.

Mientras tanto, la comisión de reforma de los Estatutos, integrada por la expresidenta Ana Urquijo; el decano de los jueces de Bilbao, Aner Uriarte; el exjuntero por el PNV Josu Arteta; el arquitecto Gorka Cubes y el presidente del club, ultima el trabajo de redacción que inició hace dos años y medio.

Los mensajes al presidente

En diciembre presentaron el anteproyecto. Su plan pasa por dar a conocer a finales de este mes el documento al que los socios podrán realizar nuevas aportaciones antes de someterlo a votación en un plazo que debe oscilar entre los treinta y los sesenta días.

Elizegi ha recibido mensajes que le recomiendan no llevar a cabo la asamblea de los Estatutos. Las sugerencias han venido de fuera y también desde su propia junta, donde hay directivos que entienden que no tiene sentido llevar a votación un plan que dan por hecho que no contará con los dos tercios de los apoyos de los compromisarios necesarios para salir adelante.

Sin embargo, el presidente cree que debe presentar el proyecto a los compromisarios. Se trata de una promesa electoral, siente que tiene el deber moral de recompensar de esta forma el trabajo de la comisión y además lo considera un proyecto estratégico imprescindible para la modernidad del Athletic.

La asamblea de compromisarios sobre los Estatutos servirá de pistoletazo de salida a las elecciones, que la junta se propone celebrar en junio. Además, lo que suceda en ese cónclave será crucial para la próxima junta.

Si los Estatutos propuestos no se aprueban, el equipo de gobierno entrante no tendrá que depositar un aval para cubrir su gestión económica. Si salen adelante, la garantía a cubrir será de un 5% del próximo presupuesto.