La emoción del aficionado boliviano del Athletic al pisar San Mamés: «He llorado»

Iñaki Brakamendi, el aficionado boliviano que siente devoción por el Athletic, respira en rojo y blanco viviendo unos días muy especiales. Este hincha, famoso en el universo de la formación vizcaína gracias a sus encendidos vídeos en las redes sociales, está de visita en Bilbao lunto a su pareja Dani García. Se trata, es cierto, de una parada express en un tour que le llevará por varios puntos de Europa, pero ha querido exprimir al máximo las horas que ha pasado en la ciudad del equipo al que adora.

Salir en San Mames. Qué cosa de locos, no me lo puedo creer. Eskerrik asko @elcorreo_com por tremendo gesto!! 😭♥️ pic.twitter.com/NG7RdLBJYz — Iñaki Brakamendi 🇧🇴 (@boliviarranaiz) April 6, 2024

Brakamendi y su pareja, por supuesto, no han podido resistirse a los pintxos y a un paseo por el Casco Viejo y la Plaza Nueva. Tampoco a hacer unas compras ni a visitar al Guggenheim gracias a dos entradas que les ha regalado otro aficionado del Athletic. Y, cómo no, han acudido a San Mamés, el templo que ha hipnotizado a Brakamendi. Horas después, cuando acude a la redacción de EL CORREO, todavía se emociona al recordar ese momento. Es verdad que él ya había vivido dos duelos de la escuadra rojiblanca en La Catedral, pero... «Me he emocionado. He llorado, he llorado -a su lado Dani asiente con una sonrisa-. Cuando estábamos pasando las etapas históricas, te ponen la música: la he sentido. Lo más lindo ha sido entrar al campo, hueles el césped, el pasto. Estar ahí... ¡Indiscriptible!», aplaude.

Dani García e Iñaki Brakamendi, en San Mamés.

Aunque elige también otro lugar; éste en las entrañas del campo. «También me han gustado mucho los vestuarios. Muy bonitos, muy personal. La parte de 'Muni', con las vírgenes y todo eso... Muy lindo. Ha sido una experiencia única», lanza este hincha que llora, ríe y, sobre todo, se emociona con su equipo. Como ocurrió cuando ganó el Athletic la Supercopa de 2021, o el día que tumbó al Barcelona este año en los cuartos de final.

Volver a mi casa después de tantos años fue realmente indescriptible. Habré nacido boliviano pero mi corazón es vasco. Hoy me prometo a mí mismo que volveré a vivir aquí más temprano que tarde. La vida es muy corta para no disfrutarla. Euskal Herria es donde pertenece mi alma!!! pic.twitter.com/C4hagEFD9P — Iñaki Brakamendi 🇧🇴 (@boliviarranaiz) June 11, 2024

Pero dos días en la villa han dado más de sí. Por ejemplo, para entrenar. Porque Brakamendi, nacido en La Paz y en la treintena, está preparando un maratón. Ha salido a trotar al lado de la ría y ha sufrido un pequeño percance, que también le ha servido para darse cuenta de que la gente le reconoce. «Esta mañana he ido a correr e iba con mi riñonera. Llevaba mi dinero, mi tarjeta de crédito... Y se me cayó la tarjeta. Entonces, me volví para atrás, a correr todo lo que había corrido y de la nada veo a un bilbaíno que me dice: '¡Hostia, tú eres Iñaki, Iñaki Brakamendi! Tengo tu tarjeta. Imagínate eso», cuenta divertido este joven que se desplazó desde Bolivia a San Sebastián para estudiar un máster en la delegación de la universidad de Deusto y que tiene raíces vascas a su amama María Jesús Olaverri, que vivió en Pamplona y en la villa vizcaína.

Esa fue la primera parada de un viaje que se empezó a gestar en 2020. Cuatro años después, se ha hecho realidad. «Entre la pandemia y el tema del dinero... Hay que ahorrar. Son años de ahorrar», aportan Brakamendi y García, cuyo itinerario arrancó en Donosti. Luego ha pasado por Bilbao, este martes a última hora irán a Barcelona -el día 15 se gradúa su hermana-, más tarde acudirán a Estambul, Atenas, Nápoles, «la ciudad de Diego (Maradona)», y Roma.

«Me siento muy querido»

De momento, quieren paladear todo lo vivido en la villa. Y Brakamendi confiesa que se siente «muy querido». «¡Y eso hace única la experiencia!», se felicita este aficionado al que casi le da un infarto en el partido contra el Mallorca, en la final de Copa ganada el 6 de abril. «No la he vuelto a ver porque con una vez yo creo que ha sido suficiente. Estaba loco, estaba sufriendo... Sentí alivio. Sentí que, después de 40 años, nos quitábamos un peso de encima», lanza este hincha sudamericano que se quedó con las ganas de vivir la gabarra.

Se planteó coger un vuelo desde La Paz y plantarse en Bilbao. Pero el dinero no llegaba. «Me dio mucha pena. El tema financiero no me dio. Creo que ha sido muy importante para el club para darse a conocer en Sudamerica porque yo me encontré con todos mis amigos que me mandaban vídeos», se enorgullece.