La emoción del aficionado murciano del Athletic que es un ejemplo de superación al poder vivir la gabarra

Andrés Pernías es un aficionado del Athletic nacido en Lorca que se ha convertido en un ejemplo de superación. El murciano sufre tetraparexia espástica distónica, un trastorno que le afecta a las piernas y que le impide moverse con normalidad. No obstante, después de doce operaciones, puede desplazarse gracias a un andador, con el que por ejemplo acudió a San Mamés el día del derbi contra la Real Sociedad. Este jueves también se ha desplazado a Bilbao para disfrutar de la gabarra en primera persona, para ser una de esas personas que jaleó a los campeones de la Copa en las inmediaciones del Ayuntamiento.

Los leones nunca nos comparamos con los humanos. Una vida llena operaciones, pero ahora estoy aquí para celebrar con el pueblo de Bilbao. Esto es una familia; lo más bonito que hay. No hay nada más grande que el Athletic.

Y allí confesó su emoción ante las cámaras de Durangaldeko Telebista. «Estoy muy bien. Estoy muy contento. He llorado, he llorado mucho sobre todo en la final. He llorado todo lo que no he llorado en vida», confiesa con una sonrisa este hincha que aquel encuentro frente a los donostiarras fue el primero que presenció completo ya que en las anteriores ocasiones tuvo que abandonar antes de tiempo el campo porque se le ponían moradas las cicatrices. Pero por fin lo consiguió.

Y este jueves disfrutaba en la celebración de un título que se había resistido durante 40 años. «Los leones nunca nos comparamos con los humanos. Una vida llena de operaciones, llena de dificultades, pero ahora estoy aquí para celebrar con el pueblo de Bilbao. Esto es una familia, esto es lo más bonito que hay. No hay nada más grande que el Athletic», lanza Pernías, un murciano que siempre quita importancia a su ejemplo de superación. «Lo que importa es el Athletic. El Athletic ha conseguido algo histórico. Hoy estamos en la gabarra. Esto es mágico», se felicita.

Diferentes aficionados alejados en lo geográfico, pero sentimentalmente, caminamos de la mano junto al Athletic.

De Uruguay a Sevilla para ver un partido del equipo de tu corazón.

De Uruguay a Sevilla para ver un partido del equipo de tu corazón. Fue un placer conocerte, y recuerda, ahora y siempre Aupa Athletic!

Pernías, en este sentido, vive una montaña de emociones en este 2024. El título de Copa, aquel derbi... «Después de tanto sufrimiento y de trabajar como el que más, de tantas operaciones, de pelear por lo que siempre he querido... Esto es espectacular, no me salen las palabras. ¡Es brutal!», confesó a DAZN con motivo de aquel derbi de enero, cuando pudo saludar a dos personas con esenciales en la historia del Athletic como Julen Guerrero y Andoni Goikoetxea.

Entonces también explicó la razón su pasión por los colores rojiblancos. La 'culpable' es su madre. Andrés es hijo de María Dolores Chumillas, 'Chumy', una conocida atleta que le ha trasmitido su sentimiento rojiblanco. Ella pudo acompañar a su hijo al césped frente a la Real y ser partícipe de un momento tan especial: «Desde pequeñita en mi casa siempre hemos sentido pasión por el Athletic y yo se lo he querido transmitir a mi hijo y también a su hermano. Es un club que cuida la bases, la cantera. Con los recursos que tiene que un equipo así esté donde está en Primera División, es totalmente admirable», destacó la mujer, el espejo en el que se ha mirado Andrés, la persona que le incultó el sacrificio y el esfuerzo para tirar siempre hacia adelante.