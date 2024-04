La emoción de un hincha del Athletic tras regalarle su hijo una entrada para la final

Hay regalos que no se olvidan. Y uno de ellos es que el que ha recibido un acérrimo hincha del Athletic de parte de su hijo. Un obsequio muy especial que a cualquier devoto rojiblanco como él le haría una gran ilusión: nada menos que una entrada para presenciar la final de Copa ante el Mallorca en Sevilla.

En un vídeo publicado en la cuenta oficial del Athletic en Tiktok, un joven influencer de fuera de Euskadi ha mostrado la sorpresa que le ha dado a su padre. «Es el vídeo más bonito y emotivo que he hecho en mi vida. Como sabéis mi padre es hincha del Athletic a muerte y por ciertas circunstancias en la vida no ha podido ir a verlo en muchas ocasiones», comienza relatando el tiktoker.

El chico explica, asimismo, que su progenitor «es una persona que se ha tirado toda su vida trabajando, cuidándome y dándome las mejores cosas. Yo ahora quería tener un detalle con él». En ese momento, llama a su padre, que entra en el salón de su hogar sin saber por qué. «¿Qué haces con la camiseta del Athletic?», le pregunta un tanto desconcertado a su vástago.

«Te voy a dar una cosa que la tienes que leer», le dice el chico entregándole una carta. «Desde muy pequeño siempre me has inculcado..», lee su padre, que tiene que parar porque se le quebranta la voz. «Los valores del deporte y lo bonito que puede ser apoyar a un equipo de fútbol. Yo me decidí por el Real Madrid, lo siento, Nunca has podido ir a una final. Es el mayor regalo que puedo hacerte como hijo. Gracias por todo papá». En ese momento, ambos se funden en un abrazo y el vídeo finaliza con un «te quiero mucho» de un padre totalmente emocionado.