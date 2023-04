Las lágrimas de De Marcos en el adiós de Balenziaga

La rueda de prensa en la que Mikel Balenziaga ha anunciado que abandona el Athletic ha estado cargada de emoción. El discurso del jugador rojiblanco ha hecho que a más de uno de los presentes en la sala de prensa se les escapara alguna lágrima. Como es el caso de José Ángel Iribar y Óscar De Marcos. Ambos, en primera fila, se han conmovido al escuchar al gipuzcoano, que a sus 35 años, deja el club rojiblanco como jugador profesional.

Cuando ha mencionado a Carlos Gurpegui, Joseba Garmendia y Óscar De Marcos, este último, con una mano en la sien y con la mirada fija en el suelo, lloraba de emoción.

También Iribar estaba conmovido con la despedida. Mientras recordada a los empleados del club, «sobre todo con aquellos que he podido intercambiar momentos en Lezama», no se ha olvidado de mencionar a los entrenadores, que «son los que me han aguantado estos 12 años», sostenía con una gran sonrisa. Y ha mencionado a todos salvo a Marcelo Bielsa: Joaquín Caparrós, José Ángel Ziganda, Eduardo Berizzo, Gaizka Garitano y Marcelino García Toral. Pero, en especial, a Ernesto Valverde, del que ha dicho que «además de ser un gran entrenador, me has podido transmitir todos los valores que tiene el Athletic». En ese momento, la cámara ha enfocado hacia 'Txingurri', que se sentaba junto a Iribar, a quien se le veía muy emocionado.

También ha tenido palabras de agradecimiento hacía sus compañeros de la primera plantilla, que estaban en la sala de prensa. «Que sepáis que voy a seguir apretando en estos nueve partidos que quedan», ha señalado. «A los que no estáis, sabéis que sois más amigos que compañeros, y que sin vosotros no habría podido estar hoy aquí».