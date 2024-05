La emotiva historia de superación de un athleticzale que lucha por volver a caminar

El fútbol a veces esconde grandes historias, de esas que tocan la fibra sensible y que ponen de relieve las duras circunstancias que viven algunas personas. Un ejemplo es un aficionado del Athletic, cuya historia de superación ha salido a la luz a través de un vídeo de TikTok. Durante la previa del partido que enfrentó a los rojiblancos ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el hincha fue entrevistado por un medio deportivo y relató los duros momentos que la ha deparado la vida tras enfermar hace un año.

Sin embargo, el Athletic y muy especialmente el título de Copa le han servido, y le sirven, como medicina para afrontar su recuperación con mucha más motivación. «Caí muy enfermo muy hace un año y se me borró todo. Y lo único de lo que me he vuelto a acordar es del título de Copa. Recuerdo a mi portero, que fue el que me salvó de los penaltis», cuenta el athleticzale que tiene que desplazarse en silla de ruedas.

A pesar de sus problemas de movilidad, el hombre ve lo positivo de la vida y no dudó en acudir al encuentro ante los de Simeone. Su relato es estremecedor, pero es de los que no tira la toalla. «Es muy complicado, pero estoy luchando para superarlo», asegura. Es un fiel seguidor del conjunto bilbaíno y ese sentimiento rojiblanco es lo que le da la fuerza necesaria para ir dejando atrás etapas en su recuperación. «Para mí el Athletic ha sido uno más. Seguirle en el día a día ha sido una motivación».

Mensaje de motivación

Sus palabras dejan entrever su entereza y su optimismo, es de los que no se viene abajo: «Nunca hay que decir que no, siempre hay que seguir luchando, hay que tener siempre ilusión por mejorar y recuperarnos», recalca. El vídeo está grabado en una terraza madrileña y muchos escuchan su testimonio.

Otro aficionado del Athletic no duda en acercarse y tenderle su mano: «No estas solo eh, que aquí somos muchos», le dice mientras ambos se funden en un sentido abrazo. Los mensajes de los usuarios de la conocida red social tampoco se han hecho esperar. En estos casos, los colores importan poco y miles de internautas han animado a este hombre en su recuperación.