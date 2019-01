Emotivo adiós de Yeray a Carlota: «Nos enseñaste a levantarnos cada día armados de valor» Carlota, con Yeray en una foto colgada en las redes sociales. / Instagram «Los dos demostramos ser buenos guerreros», ha señalado el jugador del Athletic al que la baloncestista fallecida mandó un mensaje de apoyo cuando recayó de su cáncer de testículos JUANMA MALLO Jueves, 24 enero 2019, 20:17

«Los dos demostramos ser buenos guerreros». Yeray Álvarez se ha despedido de Carlota Egusquiza, jugadora de basket que luchaba contra un cáncer desde 2015 y fallecida esta mañana de un infarto, con un emotivo y sincero adiós a una persona que se acercó a él mostrándole todo su apoyo y solidaridad cuando el futbolista del Athletic sufría los primeros y más dolorosos golpes del cáncer de testículos que le detectaron en diciembre de 2016 y del que, tras recuperarse, recayó en junio de 2017.

«Hola Carlota, acabamos de enterarnos de la triste noticia, sentimos mucho lo sucedido y ofrecemos a tus seres queridos nuestro más sincero apoyo y cariño para superar tan malos momentos. Tu que nos enseñaste a vivir el día a día y a no pensar más allá que en ese mismo instante«.

Desde aquel mensaje de cariño de Carlota a Yeray, el central rojiblanco, que hoy cumple 24 años, y la deportista cántabra entablaron una estrecha amistad. Por eso, el mensaje del futbolista desprende cariño y ternura a raudales. Y también cercanía: «Tú nos enseñaste a levantarnos cada mañana armados de valor. Me dijiste que no buscara respuestas, que aceptara y luchara. Recuerdo esa frase: 'Las peores batallas son para los mejores guerreros'. Creo que los dos demostramos ser buenos guerreros».

Y concluye: «Me entristece muchísimo pensar que te has ido. Solo espero que estés bien, que descanses y que nos esperes al otro lado«.

Mensaje de la novia de Yeray

También Eneritz, la pareja del central baracaldés, ha empleado las redes sociales para despedirse de forma cariñosa de Carlota, su «amiga», esa guía hacia la luz en los momentos difíciles que atravesó Yeray junto a su familia y sus compañeros. «Hace un año y ocho meses más o menos que te escribía para agradecerte tus tan bonitas palabras hacia Yeray. Recuerdo haberte dicho que héroe es aquel que realiza un extraordinario y generoso acto de valentía. Como tú, Yeray o mi aita o toda esa gente que me llenasteis de ganas de luchar. Me enseñasteis a no rendirme, a sonreír, aprender a ser mejor persona y sobre todo a disfrutar mucho de la vida. Tú fuiste un gran chute de energía en esa pesadilla que nos tocó vivir«, le confiesa Eneritz.

De ahí, que le diga adiós y muestre su pesar. «Por eso hoy queríamos despedirnos de ti de alguna manera. Nos entristece muchísimo esta noticia y queremos trasladar nuestro más sincero apoyo y cariño a tus seres queridos. Gracias por todo amiga. Descansa en Paz«.