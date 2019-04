«Me encanta que la afición hable de mirar hacia más arriba», dice Garitano Garitano, durante el entrenamiento. / PEDRO URRESTI El entrenador rojiblanco dice en su plantilla «no hay otro que haga lo que hace» el lesionado Dani García JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Martes, 2 abril 2019, 21:28

La excelente racha de resultados del Athletic ha dejado una certeza y abre muchas expectativas. La misión que se le asignó a Gaizka Garitano cuando relevó a Eduardo Berizzo en diciembre ya está cumplida. Con 40 puntos, la permanencia está sellada. Ahora se abre el sueño continental.

Los jugadores ya hablan de la Liga Europa. Lo hizo Iñaki Williams con claridad el lunes. «El objetivo al inicio de campaña era Europa. Ahora pensamos en lo mismo», dijo el delantero. Gaizka Garitano no quiere que esa meta salga de su boca. Esquiva el asunto con el método Simeone de partido a partido. «No creo en objetivos a largo plazo. Lo que quiero es ganar mañana».

La hinchada ha levantado la mirada hacia Europa. El entrenador dice entenderlo y además cree que se trata de una motivación para los suyos. «Soy optimista por naturaleza. Me gusta que le gente esté contenta con el equipo, que hable de mirar más arriba. Eso me encanta. No le veo nada negativo. Para eso estamos aquí, para darles alegrías», indicó en Lezama. Y se felicitó porque «estamos en una buena dinámica y queremos seguir así. Queremos seguir escalando porque ganar nos acerca a los puestos de arriba».

Garitano mete en la lista a Yeray (que regresa tras cumplir sanción en Girona) e Iturraspe, que no juega en Liga desde septiembre. Caen Nolaskoain y Dani García, lesionado. Es una lista de 19 jugadores en la que uno de ellos será descartado este miércoles.

Dani García se ejercitó este martes de nuevo en solitario. Sufre una lesión en los músculos isquiosurales. El entrenador no quiso ser rotundo, pero alimentó la impresión de que volverá en poco tiempo, quizá en Getafe el domingo. «Esperamos tenerlo pronto».

Ha sido un jugador clave que no tiene nadie igual en el vestuario. «Dani García es un jugador un poco distinto. Tenemos muchas variedad en otras posiciones, pero no hay otro de sus características. Es el único jugador para hacer lo que él hace, pero cuando no ha estado sus sustitutos han rendido a buen nivel», indicó.

Aduriz

El que tampoco aparece en la lista de convocados es Aduriz, de baja desde el pasado 10 de enero por una rotura parcial en el cruzado de la rodilla derecha. Cerca de cumplirse tres meses de ausencia, el donostiarra tendrá que esperar. «Si hubiéramos querido arriesgar y lo necesitáramos, habría estado en el partido. Entrena normal y es un jugador en la recta final de su proceso de preparación».

El Levante llega apurado a Bilbao, sólo cuatro puntos por encima del descenso tras empatar ante el Eibar en la última jornada. A Garitano es un grupo que le gusta porque no tiene medias tintas. «Es un equipo que juega a ganar. Tiene futbolistas arriba muy buenos como Morales, Mayoral, Roger y gente con buen pie en el centro del campo como Campaña y Rochina. Es un equipo que no se conforma con el empate, que siempre intenta ir a ganar. Eso genera que reciban también goles. Hay que tener cuidado con sus jugadores de arriba porque si les dejas espacios, te matan. Tendremos que atacar ordenadamente y con buenas vigilancia».

Al que hay que dedicar una atención especial es a Morales. Garitano le tuvo a sus órdenes en el Eibar que subió a Primera. «Con él hay que tener un jugador más atrás en la vigilancia para evitar sus uno a uno en velocidad».