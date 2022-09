«Estoy encantado de aportar y aprender de los mejores»

Nico Williams cumplió el sábado «un sueño» al debutar con la absoluta ante Suiza en La Romareda, aunque su felicidad no fue completa del todo. La derrota (1-2) de los de Luis Enrique ante el combinado helvético le impidió celebrarlo como se merecía la ocasión y complicó, además, la clasificación de España para la final a cuatro de la Liga de las Naciones -está obligada a ganar mañana en Portugal ante los lusos-. Pese a todo, el menor de la saga reconoció ayer que el haber disputado su primer partido «es una sensación indescriptible y estoy encantado de contribuir a la causa y aprender de los mejores», resaltó.

El seleccionador, viendo que el partido se ponía cuesta arriba con el segundo tanto rival y que necesitaba darle una marcha más, decidió echar mano del extremo del Athletic en el minuto 62 junto a Yéremy Pino y Borja Iglesias y el rojiblanco no desaprovechó la oportunidad. El navarro, pese a ser su primer partido oficial y su juventud -20 años-, buscó desde el principio la portería contraria y fue de lo poco destacable en una noche aciaga de La Roja.

Nico quiso «agradecer» al asturiano el hecho de «darme la oportunidad que necesitaba y espero que pueda tener más». En este sentido, Luis Enrique, al que le gusta jugar con futbolistas abiertos y necesita buscar alternativas de cara al duelo vital en Braga, ya ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de elaborar el once. El menor de los Williams se ha adaptado «muy bien» al equipo desde el primer momento. «Me encuentro muy a gusto. Conozco a gente de mi generación que está aquí y se me ha hecho mucho más fácil», reconoce el rojiblanco.

Nico nunca olvidará el 24 de septiembre de 2022 y tampoco su familia, «a la que estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí», resaltó a través de los canales oficiales de la Federación. «Ojalá se lo pueda devolver con triunfos», aseguró. De momento, no ha podido hacerlo, pero el menor de la Williams ya tiene decidido que la camiseta de su debut con el combinado nacional será «para mi madre».

La España de Luis Enrique tiene argumentos para ganar a cualquier rival, incluso los más duros, pero también puede caer ante adversarios teóricamente inferiores, aunque con virtudes destacables. La falta de contundencia en las áreas está siendo un lastre para La Roja. En su propio terreno adolece de endeblez en los balones aéreos a balón parado.

Un punto débil

Los dos goles de Suiza tras sendos saques de esquina sirven como ejemplo perfecto de este punto débil, por mucho que Luis Enrique tratara de quitar hierro al asunto. Embolo como referencia ofensiva y Akanji en la búsqueda de los balones por alto fueron una pesadilla para Eric García y Pau Torres, dos centrales que no destacan por su contundencia, sino por una aseada salida de balón. Bien es verdad que en la convocatoria no están Aymeric Laporte e Iñigo Martínez, dos centrales que mejoran sustancialmente las prestaciones de la pareja en el eje de la zaga.

Sin embargo, no solo en el aspecto defensivo La Roja exhibió ciertas limitaciones en La Romareda. Más allá del arreón final, a España le faltó llegada. En cualquier caso, sin prácticamente tiempo para la reflexión, visitará Portugal. Necesita ganar al conjunto luso, otra buena piedra de toque para calibrar su estado y última referencia antes de la concentración previa al Mundial de Catar.