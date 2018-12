«Me encantaría que Ibai volviera al Athletic» 44:25 Vídeo: EL CORREO Aitor Elizegi repasa en un videochat con EL CORREO la campaña electoral IGOR BARCIA Miércoles, 19 diciembre 2018, 15:27

Aitor Elizegi ha sido el primero de los aspirantes a la presidencia del Athletic en pasar por el videochat de EL CORREO que ha presentado Marta Madruga, para durante cerca de una hora analizar el desarrollo de la campaña y explicar su proyecto en caso de llegar al sillón de Ibaigane. A preguntas de los lectores, el cocinero bilbaíno ha tocado temas que han ido desde lo económico hasta lo deportivo, pasando por diferentes ámbitos de la vida del Athletic. Elizegi no ha ocultado su deseo de reforzar la plantilla en caso de tener posibilidad, y que una de sus ilusiones sería poder contar con Ibai Gómez, una de las opciones que ha plasmado este periódico de cara al mercado de invierno. «Me encantaría que Ibai volviera. Será difícil que si el quiere no tenga un hueco en el Athletic», ha admitido Elizegi, que ha puntualizado que se trata de un futbolista «que tiene contrato con el Alavés y a quien debemos el máximo respeto porque es el dueño de su contrato deportivo, aunque no el dueño de sus sentimientos».

También se ha referido a otros posibles fichajes, ya que han salido nombres como el de Fernando Llorente, y en este sentido, ha dejado claro que «primero el futbolista tiene que dejar claro que quiere volver, que diga que quiere ser uno de los nuestros. Y a partir de ahí, nosotros nos pondríamos en contacto con el área deportiva» para ver si es un futbolista que interesa al club, «y después con el club que tiene sus derechos». Elizegi no ha dado nombres de posibles refuerzos, pero sí ha dicho que «hemos preguntado opiniones de jugadores para saber lo que piensan, aunque no puedo preguntar antes del 27 algo que no puedo cumplir. Si ganamos, después del 28 ya tendremos un proyecto real y también saber conseguir saber su estado de ánimo y que piensan de ese proyecto», ha dibujado respecto a esta pregunta de futuros refuerzos.

En este apartado deportivo, además de insistir en que Garitano será su entrenador si gana el 27 de diciembre las elecciones, otra de las cuestiones que ha tenido un peso importante en su intervención durante el videochat de El Correo ha sido su planteamiento para Lezama. Elizegi ha explicado que «hay una comisión deportiva creada a este respecto», y que ha hablado con gente que ha estado dentro y que después ha desarrollado su carrera deportiva fuera del club. «Diez de cada diez nos reflejan la desconexión que existe entre el fútbol base de Vizcaya y Lezama, esa falta de entendimiento, qué pasa con el peldaño de los clubes de Segunda B. Hay un problema. Diez de cada diez de los futbolistas que están fuera nos dicen que falta mucho por hacer. Alberto (Uribe-Echevarría) no lo ve así, pero llevo diez-doce años en el fútbol base –con el Zamudio– y echo mucho de menos el apoyo de grandes jugadores al lado de los niños, un detalle en tecnificación, en cariño, en cercanía... Hay 300 trabajadores en Lezama con una importante inyección económica, con un importante esfuerzo de los vizcaínos, de los vascos, y es más fácil compartir este esfuerzo», ha declarado.

También se ha referido a las renovaciones de los últimos días que ha llevado a cabo la Comisión Gestora. Una pregunta que ha permitido a Elizegi valorar lo que ha vivido en los últimos días y que ha arrancado diciendo que «no puedo valorar las renovaciones desde dentro y sus condiciones. Conozco a las personas, a De Marcos le renovaría hasta los 90 años y a Balenziaga le daría las llaves de mi casa», ha reconocido. «Pero no conocemos el proceso de los contratos. Ojalá el tema de sin cláusulas sea el futuro, pero no sé porqué se ha cambiado el planteamiento en los últimos meses. No sé porqué se trata de forma diferente a unos trabajadores y a otros», se ha cuestionado. También ha reflejado que «la Junta está comprometiendo recursos de otra. Creo que sería un detalle de respeto y cariño hacia un grupo que ha reunido casi 3.000 avales haber explicado qué está buscando con estas renovaciones, porque igual tenemos que ser gestores de esos contratos», ha valorado Elizegi.

Además, ha reconocido a este respecto que «hay una parte de este proceso que me ha entristecido para siempre. No la junta electoral que está haciendo un trabajo exquisito, pero tengo claro que si un miembro de mi grupo, mi vicepresidente, hubiera estado en esa foto mientras la junta firmaba una renovación probablemente no hubiera habido elecciones. Lo tengo muy claro», ha endurecido su discurso el cocinero bilbaíno.

Por lo demás, Elizegi ha recordado que mañana presentará el área social y de innovación, y el lunes probablemente el área deportiva. Pero sí ha habido tiempo para tener un recuerdo con Aitor Cabacas e Inocencio Alonso, el ertzaina fallecido durante el previo del partido contra el Spartak de Moscú en febrero. «Echo de menos a los que no están por la violencia en torno al fútbol. El Athletic tiene que cerrar estos frentes, el fútbol es cariño, perdón y respeto. Ni siquiera el Athletic está por encima del respeto a las familias».