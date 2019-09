El enfado de Iker Muniain

Iker Muniain ha expresado este viernes en Lezama su malestar por un artículo publicado en este periódico el pasado domingo en el que se analizaba su inicio liguero. Titulado 'Muniain no encuentra su sitio', la información se centraba en su cambio de posición y en su nuevo rol en la banda derecha, donde hasta ahora no ha podido sacar su mejor fútbol y, de hecho, solo ha logrado rematar una vez en cuatro partidos de Liga. Preguntado por esta permuta de la demarcación y por su adaptación al puesto, en el que no había actuado nunca, el capitán del Athletic ha dejado patente su enfado. «Lo pusiste el otro día –en referencia al periodista– en el periódico: 'Muniain no encuentra su sitio'. Como lo afirmaste tampoco tengo que dar mi opinión. Ya se lo dijiste a todo el mundo y lo pusiste en grande (el titular). Ya está. No hay mucho más que decir». A renglón seguido, ha añadido: «Me fastidia decírtelo a ti porque eres el que vienes aquí y siempre das la cara. Pero hay compañeros tuyos que mandan bombas y nunca dan la cara aquí».

En este punto, se le ha comentado que el tema nuclear de la información residía precisamente en el hecho de que cuesta acostumbrarse a un sitio nuevo y que por eso su fútbol pierde efectividad. «A la gente ya se lo pusiste en grande», ha repetido el capitán y ha recordado el título de nuevo. «Es al final lo que la gente lee». A partir de aquí, Muniain ha dado sus argumentos y ha respondido a la pregunta inicial. «Siempre intento hacer lo mejor para el equipo y dejar todo por esta camiseta (...). Para que todo vaya bien, la piezas, que son los jugadores, tienen que encajar perfectamente. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Estoy orgulloso de defender la posición que sea y en la que me ponga el entrenador».