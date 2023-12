El enfado de Luis Fernández con el Athletic por no pagarle los gastos para acudir al 125 aniversario

El pasado sábado el Athletic y toda la familia rojiblanca vivieron una jornada muy especial. Sin embargo, hubo ausencias destacadas y una de ellas fue la de Luis Fernández, uno de los entrenadores que los aficionados recuerdan con más cariño, pues ocupaba el banquillo de los bilbaínos el año del centenario en aquel recordado subcampeonato de Liga de la temporada 97/98 que llenó de felicidad a una hinchada que añoraba las grandes gestas del pasado.

El extécnico del conjunto rojiblanco reside en París. En declaraciones a Radio Marca Donostia, el tarifeño no ha ocultado su enfado con la actual directiva que preside Jon Uriarte. «Un billete de avión de ida y vuelta cuesta mucho al Athletic», expresó con ironía. El que fuera entrenador del Athletic entre los años 1996 y 2000 se ha mostrado molesto porque el club no quiso pagarle los gastos de desplazamiento para acudir a los actos en Bilbao.

Fernández, que ha participado en un programa por su pasado como futbolista y preparador del PSG, rival de la Real Sociedad en Champions, ha explicado que el club contactó con él, pero no satisfizo sus demandas para poder acudir a la clausura del 125 aniversario. Cabe destacar que la entidad no ha costeado los gastos de desplazamiento de ninguno de los exjugadores y exentrenadores que participaron en los actos. «Me enviaron mail diciendo que estarían contentos de que viniera y me querían invitar. Les dije que yo tenía trabajo el viernes y que debería llegar el sábado a Biarritz desde París y de allí en coche a Bilbao. Llegaría para el partido. Di fecha y billetes, pero no estoy contento de lo que ha pasado», comentó.

El técnico resumió que «me dijeron que me invitaban y no me ha gustado mucho lo que han hecho. Decir que te invitan y no hacerlo es una falta de respeto... Pero el Athletic es un club que siempre llevaré en el corazón», aseguró.