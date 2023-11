El enfado de Pedrerol por la entrada a Nico Williams: «¿Hay que esperar a que le partan la pierna para sacar la roja?»

Iñaki Juez Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Martes, 28 de noviembre 2023, 13:42 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No es ningún secreto que a Josep Pedrerol le cae bien el Athletic. Por eso, no es de extrañar el tremendo mosqueo que el presentador de 'El Chiringuito' exhibió ante las cámaras por la escalofriante entrada de Eric García a Nico Williams en el partido disputado ayer entre el Girona y el Athletic. «¿Hay que esperar a que a un jugador le partan la pierna para sacar la roja?», se preguntaba atónito el periodista criticando la permisividad del trío arbitral que no señaló ni falta.

😡 "¿Hay que ESPERAR a que a UN JUGADOR le PARTAN la PIERNA para sacar ROJA?"@jpedrerol no entiende la actuación arbitral del Girona-Athletic #ChiringuitoPolémica. pic.twitter.com/RL2ACMkuLy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2023 «Cuando le partan a alguien la pierna tres meses, yo por lo menos diré que ya lo avisé», señalaba Pedrerol visiblemente enfadado. En ese sentido, el responsable de 'El Chiringuito' expresó su incomprensión por el hecho de que a «Navas le hayan sacado la roja por tocarse la cara, mientras que la entrada de Eric García no lo es». «Vamos, no puede ser», remataba el periodista visiblemente enfadado por el dispar criterio de los árbitros pese a tener la ayuda del VAR. 😡 "A NAVAS le sacan ROJA por tocarse la CARA y la entrada de ERIC GARCÍA sobre NICO WILLIAMS no lo es".@jpedrerol NO ENTIENDE nada #ChiringuitoPolémica. pic.twitter.com/Z8KReAg5pw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2023

