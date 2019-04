Garitano: «Entrar en Europa sería una hazaña grande» Garitano, en la rueda de prensa de su renovación la semana pasada en San Mamés. El míster rojiblanco descarta que el Athletic se relaje por jugar contra un equipo de abajo: «Ese error no se va a producir» JUANMA MALLO Lezama Sábado, 13 abril 2019, 14:51

Gaizka Garitano cogió a un equipo desahuciado, por el que nadie daba casi ni un céntimo de euro y le ha colocado a rebufo de las escuadras que pelean por entrar en Europa la próxima temporada. Reanimó a un bloque hundido, le ha concedido la salvación y ahora aspira a más. Con la única idea en mente de tumbar este domingo al Rayo en San Mamés (14 horas), el técnico ha resaltado el enorme mérito que tendría esta formación si, en los siete encuentros que restan, logra el billete para el Viejo Continente. No se le pasa por la cabeza perder y quedarse sin objetivos. «No pensamos en eso. Cada partido es importante y el de mañana lo es para seguir conectados con los puestos europeos. Sabemos que venimos de muy abajo -ha recordado-, lo cual obliga a seguir con esa racha magnífica, te obliga a ser prácticamente inexpugnable. Sería una hazaña grande y estamos en la posibilidad de conseguirlo todavía», ha sacado músculo este sábado a la mañana en Lezama el vizcaíno durante la rueda de prensa previa a la visita de los madrileños.

Su mirada, en este sentido, solo se centra en este duelo. No quiere observar los siete encuentros que le restan al cuadro vizcaíno, sino al más inmediato. Y afronta la visita del Rayo con «esperanzas». «Siempre que se acerca un partido tienes ganas de jugarlo y estamos cerca de los puestos de arriba. En casa nos sentimos muy fuertes, vamos a ver si seguimos en esta línea de acercarnos», ha repetido, para confirmar que, ya sí, Europa es el objetivo. Que nada despista a Garitano de esa meta.

Y ha lanzado un mensaje de confianza en su grupo. El hecho de que el Rayo aparezca en el pelotón de equipos más lentos de la Liga no va a provocar ningún tipo de relajación en su tropa. Cero confianzas, ni una concesión. Por esa parte, la afición vizcaína puede acudir tranquila con su bocadillo a San Mamés. «Eso error no se va a producir por parte del equipo. Somos un equipo que en eso no fallamos nunca. Ni en intensidad ni en concentración. Siempre ha sido muy buena y eso no nos va a faltar. Pero también hay que jugar para intentar ganar al Rayo», ha comentado Garitano, que podrá con De Marcos e Iñigo, con problemas durante la semana, pero se queda sin Ibai y Capa, lesionado, y San José, sancionado.

Ellos no estarán en el campo para estirar la escalada en un encuentro que el técnico estima «difícil» y en el que la presión por la cercanía del descenso no va a afectar en exceso al Rayo. Ha estimado que adelantarse en el marcador no resultará determinante, sino que habrá que seguir luchando. «Moralmente, cualquier equipo está bien preparado. De la misma manera puedes empezar ganando y perder, que al revés. Cuando quedan pocos partidos el margen de error ya no existe para que cada uno cumpla sus objetivos, y el que pierde un partido no es porque moralmente no esté bien», ha explicado, sin querer fijarse en exceso en su oponente. «Creo más en hacer un buen partido nosotros». Y ganar, y continuar el camino hacia Europa, hacia la «hazaña».