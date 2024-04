El entrenador del Bilbao Basket: «Esta ciudad es distinta»

El fenómeno Athletic y todo lo que le rodea, incluida la celebración de la gabarra este jueves en la ría, ha dado la vuelta al mundo. Bilbao y toda Bizkaia ha sido una fiesta desde el sábado, cuando el equipo se impuso en la final de Copa del Rey. Los alagos por lo que se ha vivido en el territorio no paran de sucederse.

Los que no son de la tierra pero han podido contemplar lo que sucedió ayer en la ría, alucinaron. Solo tienen buenas palabras para un momento que pasará a la historia. El entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, también se ha rendido ante la afición y el sentimiento rojiblanco. «Esta ciudad es distinta. Esta distinción permite un fenómeno tan especial como es el Athletic, que es algo más que fútbol. Contextualizarlo en otra ciudad es imposible. Han ocurrido cosas espectaculares e inolvidables», afirmó el técnico.

Este viernes, la periodista Àngels Barceló también elogió al conjunto rojiblanco y a la ciudad. En su programa matutito en La Ser, la comunicadora catalana destacó la filosofía y el sentimiento por el Athletic de muchos jugadores desde niños, el traspaso de la afición de generación en generación o la devoción de una ciudad entregada a su equipo han sido algunas de las notas más destacadas. «A través del televisor solo podíamos sentir envidia», ha asegurado la periodista.

Hace unos días, Josep Pedrerol también se rindió ante la imagen que proyectaron los jugadores del Athletic en una fiesta improvisada en las calles de Bilbao. El periodista elogió la naturalidad de los jugadores. Horas después de que se diera a conocer que la Ertzaintza ha abierto expediente sancionador a cuatro futbolistas por una fiesta espontánea en las calles de Bilbao, el periodista catalán ha salido en defensa de los jugadores. «Que la Ertzaintza no les ponga una multa, que les dé un premio a la convivencia», ha afirmado en su editorial. No obstante, después de esta petición, este periódico desveló que la Ertzaintza ha decidido no sancionar a los futbolistas.