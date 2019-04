Athletic - Alavés | Hoy, 13 h. «A los dos entrenadores les gustan los equipos ordenados» Ibai Gómez y Manu García posan con sus camisetas antes del derbi. / luis ángel gómez Manu García mantiene que la salida de Abelardo no afectará a su equipo e Ibai destaca que «lo que ha hecho Garitano es muy difícil» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Viernes, 26 abril 2019, 23:13

Los rumbos de los dos entrenadores, Gaizka Garitano y Abelardo Fernández, son paralelos. Ambos cogieron a sus equipos en descenso (el asturiano la pasada campaña) y los han llevado a la lucha por Europa. Los dos coinciden en otro aspecto. Su apuesta es muy similar. «Son dos técnicos a los que les gustan los equipos ordenados. Hoy es clave ser un conjunto firme en su estructura, encontrar un equilibrio entre defender bien y llegar al área contraria. Gaizka lo ha conseguido y 'Pitu' también lo logró», resalta Ibai Gómez.

El Alavés llega a Bilbao en mitad de la convulsión que supone la no continuidad de Abelardo. Manu García mantiene que la situación no tendrá consecuencias. «Lo vivo con naturalidad porque esto es fútbol profesional. Son decisiones de club y de él que hay que respetar y actuar con profesionalismo. Hay que agradecerle el año y medio que nos ha dado porque sacó al club de una situación dificilísima. Creo que no nos afectará. Él conoce el entorno y el fútbol profesional. Se ve en los partidos que el vestuario quiere, aunque no nos salen las cosas bien. El equipo sigue con intensidad y ganas en este fin de Liga y el míster igual».

«Son aficiones que apoyan cuando las cosas van mal y con un amplio sentido de pertenencia» Ibai Gómez y Manu García

Ibai Gómez tiene una gran relación con Abelardo, que reivindica. «Me da pena por ambas partes. Le tengo mucho aprecio. Me parece un grandísimo entrenador. Al Alavés le van bien las cosas y espero que siga así. Como seguidor albiazul lo lamento porque pierde a un grandísimo entrenador». Además, elogia a Garitano. «Su renovación es merecidísima. Si alguien la merece es Gaizka. Ha cambiado una situación complicadísima. Ahora somos un equipo muy ordenado, al que es muy difícil hacerle gol. Lo que ha conseguido Gaizka es muy difícil. Se nota en la felicidad de la afición y de los jugadores».

Las aficiones

Ibai Gómez diferencia entre aficionados y seguidores. «El Barcelona o el Madrid tienen muchos de los segundos. Cuando vas a una final con la afición del Athletic o del Alavés es espectacular. Ellos llevan mucha gente, pero ¿cuántos son aficionados y cuántos seguidores? Ir a finales con el Athletic o el Alavés no hubiera sido lo mismo con el Barça y Madrid», dice.

En Vitoria el grupo Iraultza ha cesado su actividad porque creen que no pueden llevarla a cabo. Manu García pide referirse a la polémica. «Insto a las partes con posibilidad de hacerlo a solucionarlo. Esos aficionados nos dan la posibilidad de disfrutar del fútbol». «Después de lo que he vivido en Mendi me da una pena tremenda ver la grada así», añade Ibai Gómez. «Son aficiones que apoyan cuando las cosas van mal y con un gran sentido de pertenencia», coinciden finalmente.