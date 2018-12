«Nuestro equipo es crucial para liderar al Athletic de 2018» 01:51 Uribe-Echevarría desliza que las «aventuras en el momento en el que está el club ahora no son aconsejables» ROBERT BASIC Jueves, 27 diciembre 2018, 18:18

Alberto Uribe-Echevarría mantiene la calma y confía en su gente y en su programa. No se cansa de repetir que sus propuestas son «realizables» y que las aventuras las deja para otros, en clara alusión a la candidatura de Aitor Elizegi, uno de los hilos argumentales que vertebran su discurso y con el que pretende marcar diferencias con su rival. Tras varias horas de pie atendiendo a la masa social rojiblanca, que al mediodía ha colapsado el patio y los accesos a Ibaigane -y eso que la participación es sensiblemente inferior que en 2011-, el abogado bilbaíno ha atendido a EL CORREO para hablar de sus impresiones y ha remarcado los puntos fuertes de su plancha, cuyos miembros le han arropado en todo momento.

- Se le ve tranquilo.

- Es que estoy tranquilo. Debe ser por tener la conciencia tranquila y por la sensación del deber cumplido. Hemos hecho el tipo de campaña que queríamos, hemos transmitido a todos los socios, colectivos, pueblos y personas con movilidad reducida nuestro mensaje. Un mensaje que lo hemos escrito y comunicado; hemos estado con todos los medios de comunicación... Cuando tienes la conciencia tranquila de haber dicho aquello en lo que crees y no haber hecho aquello en lo que no crees, pues lo único que se puede tener es tranquilidad y yo estoy absolutamente tranquilo y satisfecho.

- Lleva ya muchas horas de votación. ¿Qué le han dicho los socios? ¿Qué le han transmitido?

- Desde primeras horas de la mañana ha habido una afluencia continua de socios. Me han dicho que había una cola que daba la vuelta al edificio. Es muy emocionante. Eso quiere decir que la gente está preocupada por su club, que quiere opinar y que el Athletic está muy vivo. En estos casos siempre pasa que el que se te acerca y el que más palmaditas te da en la espalda es el que te va a votar. No soy estúpido, ya sé que no es al cien por cien así. Estamos viendo a mucha gente que te da ánimos y que te dice: 'Oye, te voy a votar por esto y esto'. Tenemos un amplio espectro de personas que cree en nuestras propuestas y en nuestro equipo.

- ¿Cree que su equipo ha sido más concreto que el de Aitor Elizegi en su programa?

- Sin duda. Fuimos los primeros en escribir el programa, un programa de 20 páginas muy concreto con 11 ejes programáticos y acciones concretas, con compromisos y fechas concretas. Reconozco que eso es más fácil cuando llevas siete años y medio (en el club) porque conoces el terreno que pisas, sabes cuáles son los mecanismos que debes apretar y aflojar...

- Habla de la experiencia.

- Creemos que es muy importante. Las aventuras en el momento en el que está el Athletic ahora misma no son buenas, no son aconsejables. Las amenazas que tenemos de todo el entorno, a nivel nacional e internacional, son de tal calibre que si no sabes el terreno que pisas es muy peligroso.

- ¿Cree entonces que lo de Elizegi es una aventura?

- No, no, una aventura no. Ellos sabrán qué sensación tienen. De lo que estoy seguro es de que nuestro equipo de trabajo, entre la experiencia que tiene y la combinación de aire fresco que hemos incorporado a la candidatura, es crucial para liderar al Athletic de 2018. Nuestras propuestas ahí están, no hace falta más que verlas. No quiero hablar de la otra candidatura, pero a parte de algunos bandazos y cambios de opinión que me han sorprendido creo que no tienen la concreción ni la realizabilidad que tienen nuestras propuestas.

Baja participación

- ¿Le preocupa la bajada de la participación respecto a las últimas elecciones?

- Con independencia de la correlación que tenga la participación con los intereses electorales de cada uno, me haría ilusión que fuera altísima. Me gustaría que viniera el cien por cien de los socios. Es un derecho de los socios de asistir o no, de votar o de no votar, pero también es cierto que es un día especial, que hace frío... A lo mejor el flujo de la gente no se produce en las mismas horas. Vamos a ver qué pasa al final de la jornada y cuál es el resultado final. Las encuestas y los índices de participación a media jornada tienen una importancia relativa.

- ¿Qué les dicen las vuestras?

- No las tenemos. Damos la palabra a los socios y lo que sea al final de la jornada, pues bienvenido sea.

- Hasta ahora no han hablado de nombres. ¿Si salen elegidos empezarán a soltarlos o habrá que esperar?

- Nos gusta empezar la casa por los cimientos. Los nombres como primera piedra no son recomendables. Nosotros estamos buscando para las responsabilidades más importantes del club a los mejores del mundo. Se puede imaginar que los mejores del mundo están con contrato (en estos momentos de la temporada) y tampoco quieren casarse con un candidato, sino con un presidente y un club cuando se lo permitan sus obligaciones contractuales.

- ¿Habrá fichajes en enero?

- Veremos lo que nos dice la dirección deportiva.

- ¿Alberto Uribe-Echevarría socio cree que son necesarios?

- Alberto Uribe-Echevarría socio no puede desvincularse de Alberto Uribe-Echevarría candidato o presidente. Tengo que ser respetuoso con lo que diga la gente que sabe de fútbol, con la dirección deportiva, con el cuerpo técnico. Si soy presidente tendré la obligación de tratar de conciliar esos intereses y procurar que se ejecuten, siempre y cuando se den parámetros económicos y sociales paras ello.