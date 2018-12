Ercoreca presidirá la Fundación Athletic si gana Elizegi Juan Carlos Ercoreca y Aitor Elizegi, este miércoles. / Ignacio Pérez El exfutbolista Gontzal Suances sería asesor deportivo IGOR BARCIA Miércoles, 26 diciembre 2018, 13:48

El empresario vizcaíno Juan Carlos Ercoreca será el presidente de la Fundación Athletic si Aitor Elizegi gana mañana las elecciones. El exfutbolista rojiblanco Gontzal Suances ocuparía el puesto de asesor deportivo de Ercoreca, según acaba de anunciar el cocinero bilbaíno.

Ercoreca ha sido vicepresidente del Athletic. Tras dedicarse al mundo del periodismo durante años, en 1987 se incorporó a la empresa familiar, Supermecados Ercoreca. Primero fue su director general (1989) y más tarde presidente (1991). Durante 8 años formó parte del consejo de administración del Grupo Ifa y del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bilbao. También ha sido presidente de bilbaoDendak, la plataforma del sector comercial y turístico de la ciudad. Ercoreca goza de un gran prestigio profesional.

El exfutbolista Gontzal Suances es licenciado en Ciencias de la Información y en Marketing y Publicidad. Cuenta con un Máster en Dirección y gestión de entidades deportivas. Como futbolista, de las categorías inferiores del Athletic pasó al conjunto filial en Segunda A y posteriormente dio el salto al primer equipo. Ha sido técnico en Lezama durante ocho años.

La Fundación «debe ser un referente de compromiso y buen hacer social», ha dicho el aspirante a la presidencia del Athletic, que ha contado con el respaldo en la mesa de Juan Carlos Ercoreca y de Goyo Arbizu, encargado de explicar el proyecto de colaboración con el fútbol base de Bizkaia, mientras que ha sido el propio Elizegi quien ha desgranado el acuerdo con Suances –ausente en la presentación– como asesor deportivo de la Fundación.

Tal y como ha explicado durante toda la campaña el presidente de Bilbao Dendak, la Fundación «es un proyecto fuerte y debe ser participativo», y se trata de una de las piezas que más le ilusionan dentro de su candidatura. «Entre la grada de animación y una Fundación fuerte no se por cuál de las dos ideas me decantaría», ha valorado Elizegi, que para desarrollar sus planteamientos en este área cuenta con alguien del peso en el Athletic y en la sociedad de Bilbao como Juan Carlos Ercoreca. «En esta vida hay que elegir muchas veces entre lo cómodo y lo correcto, y yo estoy en un momento de la vida en el que solo debo gratitud a mis amigos y creo que lo correcto en estos momentos es apoyar a Aitor. Fui con él a Ibaigane antes de empezar su andadura como candidato, he estado en un par de momentos de la campaña que me apetecía estar, y le dije que yo iba a estar al margen, pero al final no es que no esté en una esquina, es que estoy en el centro de su programa al estar liderando este área de la Fundación», ha explicado quien fuera vicepresidente del Athletic y candidato a la presidencia hace 11 años.

Su mensaje en cuanto a la Fundación ha sido claro. «El Athletic se debe a todas las iniciativas sociales que pueda haber en el territorio. Debe ser un eje central del desarrollo de Bilbao y Bizkaia y conectar con la sociedad», ha destacado Ercoreca, que se ha referido a que «alguien de otra candidatura explicó que había distancia entre la sociedad y el club, diferentes intereses. Eso es un problema del club, que se debe a todos los socios, a todos los medios, a todas las iniciativas importantes e interesantes. Tiene que ser el eje central de desarrollo y tiene que poner los medios a su alcance para conectar con esos agentes sociales con iniciativas», ha insistido.

«El Athletic del futuro»

Arbizu, por su parte, ha explicado que «no vamos a cuestionar todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero queda claro que desde el fútbol base nos aseguran que no ha habido una relación con el Athletic como ellos desearían, e incluso en ciertos momentos se habla de sensación de abandono». «Generaremos una serie de eventos propios que contribuyan a visibilizar la Fundación y los valores del Athletic: respeto y tolerancia, trabajo en equipo, igualdad, ambición, solidaridad y transparencia», ha plasmado.

En cuanto al 'fichaje' de Gontzal Suances, Elizegi ha explicado que «es una de las personas con más experiencia en el ciclo formativo y en la academia de entrenadores. Nos ha contado su Lezama de manera leal y ofrece su apoyo al Athletic. Merece volver por la puerta grande y no salir por la puerta de atrás, como pasó en su día». En este sentido, Suances aplica su plan de apoyo 'deportista integral'. «Se trata de un plan de mentorización y formación a los futbolistas durante diez años entre los 16 y los 26, garantizando un regreso capacitado a la vida profesional en caso de la finalización prematura de sus carreras profesionales».

Por último, Elizegi ha trasladado un mensaje para mañana, donde ha dejado claro que «queremos que sea una fiesta, un encuentro entre miembros del Athletic. Pedimos que el socio participe para buscar un cambio y nuevas ideas que dibujen los primeros pasos del Athletic del futuro. Estaremos esperando mañana para contar las ideas de cambio y modernidad que el Athletic merece».