Ernesto Valverde: «Tenemos que aterrizar, ir bajando de la nube»

Aún con la voz ligeramente rasgada por la emoción de todo lo sucedido en las últimas jornadas, Ernesto Valverde comparecía en Lezama con dos ideas muy claras, que en el trasfondo son una misma: poner fin, deportivamente hablando, a la Copa para reconducir y centrar las miradas en el choque de este domingo en San Mamés contra el Villarreal. Para ello, el técnico tomó la palabra antes del turno de preguntas para realizar una suerte de alegato repleto de agradecimientos y buenas palabras.

«A la estela de lo que dijo De Marcos antes de la final, quería agradecer a todos los que han hecho posible todo esto, a los que nos han ayudado a ganar esta final», arrancaba Valverde antes de comenzar a enumerar a «todos esos jugadores que no pudieron, o no pudimos, en su momento jugar una; a todos los entrenadores que también intentamos en el pasado poder ganar y no lo conseguimos; a todos los trabajadores del club, que son una parte importante de todo esto».

«También quería tener unas palabras para los campeones del 84. Fue muy emocionante encontrarnos con ellos en la ría, con Javier Clemente y los jugadores. Son una fuente de inspiración para nosotros y teníamos ganas de cogerles el relevo. Aunque lo de la Liga va a ser un poco más complicado», proseguía Valverde, antes de dedicar halagos a la «extraordinaria» afición rojiblanca «por su fe y devoción inquebrantable al Athletic». «Tanto el jueves como en Sevilla fue una demostración al mundo de lo que significa ser del Athletic. A cualquiera que a partir de ahora quiera hacerse del Athletic, sea de donde sea, le recibimos con los brazos abiertos», lanzaba orgulloso.

El de Viandar de la Vera recordó también a «Gerardo Flores, peñista del Athletic que falleció el otro día aquí en Bilbao, que estuvo en Sevilla y vino a estar con nosotros, y lamentablemente murió aquí» , y se sinceró al rememorar que «soy entrenador del Athletic casi sin pretenderlo». «Gracias a una decisión de última hora soy partícipe de algo que ha sido increíble, posiblemente una de las cosas más emocionantes de mi carrera deportiva, si no la que más», valoraba.

Impulso

«Esperamos que esta Copa nos impulse a conseguir los retos que tenemos por delante, que son muchos y queremos que sean muchos. Vamos a centrarnos en el partido de mañana, que tenemos mucho en lo que centrarnos», zanjaba con motivos Valverde. Porque ahora lo que toca es «aterrizar, ir bajando poco a poco de la nube y entrar en la atmósfera terrestre, porque si no nos va a aterrizar el Villarreal y no queremos que nos pase eso», afirma el míster tirando de metáfora.

«Ha sido una semana de emociones fuertes y el partido ha quedado en un segundo plano. Ahora hay que volver a ello en poco tiempo. Queremos aprovechar la fuerza interna que tenemos para que nos ayude a ir a por el partido porque nos estamos jugando cosas», insistía. «No podemos dejarnos ir, tenemos ocho partidos y el resultado del Atlético nos obliga a intentar buscar la victoria y ganar para que no nos quedemos atrás. Es lo que vamos a intentar».

En esta misma línea, Valverde incidía en que «el partido de mañana adquiere más trascendencia» en la lucha del Athletic por tratar de alcanzar posiciones de Champions. «Una vez que hemos conseguido la posibilidad de entrar en Europa, ahora lo que queremos es intentar mirar a lo que puedes conseguir más arriba. Si ganamos, estaríamos a dos puntos de ellos (del Atlético de Madrid), nos mantendríamos ahí teniendo que jugar un partido contra ellos», desgrana. «El de mañana es importante por ver cómo nos podemos reencontrar con la liga después de estas semana de celebración y de la Copa».

Un Villarreal al alza

Posiblemente, uno de los principales temores de Ernesto Valverde de cara a este choque contra el Villarreal sea que los de Marcelino entren con mucho ritmo e intensidad al verde, tratando de aprovechar su inercia positiva de las últimas semanas. «Evidentemente, sabemos del potencial que tienen, que vienen hacia arriba en los últimos meses. Vemos que es un equipo que seriamente va a pelear por entrar en Europa. Desde luego, será un rival difícil porque fuera de casa además está siendo fuerte», advierte.

«Marcelino tiene una forma de jugar muy clara, se está adaptando un poco al equipo que tiene. Están en fase ascendente. Ya digo que con serias posibilidades de estar más arriba cuando han tenido momentos de dificultad antes en la temporada», relata. Por eso, «tendremos que estar muy concentrados y saber que tienen muchos registros, desde la estrategia hasta el juego en posición o de contraataque, muy importante en los equipos de Marcelino». «Tenemos que intentar que se vean más nuestras virtudes que nuestros defectos, y al revés. Vamos a ver cómo podemos hacerlo».