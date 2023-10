Ernesto Valverde: «Si queremos seguir en el bombo, no podemos andarnos con tonterías»

El Athletic se estrena este miércoles en Copa del Rey ante un ilusionado Rubí que tratará de poner las cosas muy complicadas a los rojiblancos y dar una de esas siempre tan sonadas campanadas que suele dar el torneo del k.o. Ernesto Valverde no quiere sustos y manda un claro mensaje antes de enfrentarse a un rival que milita varias categorías por debajo. «Si queremos seguir en el bombo, no podemos andarnos con tonterías», lanzó este martes con contundencia en Lezama.

El técnico de Viandar de la Vera es consciente también de que este tipo de encuentros siempre suponen una pequeña gran trampa. «Es uno de los partidos más peligrosos para el entrenador que hay en todo el año, de esos en los que todo el mundo piensa que vas a ganar, en los que tienes la desventaja de que vas a un estadio diferente, de hierba artificial…», relata. «Ellos tienen una motivación extra para ganar y nosotros muchos que perder», advierte.

La diferencia de categoría invita a pensar que el once que comparezca este miércoles en el estadio Can Rosés se parecerá más bien poco al que logró arañar un punto sobre la bocina contra el Valencia el domingo. Más aún viendo cómo Valverde está contando con varios de los cachorros del filial en las sesiones preparatorias previas. Hoy, por ejemplo, estarán Egiluz y Hugo Rincón. «Habrá que esperar al final del entreno, ya veremos quién entra en la lista», comenta enigmático. «Venimos de un partido de mucho esfuerzo, en el que hubo un gran desgaste. En cualquier caso, el equipo que saquemos será de garantías», asegura.

En esta misma línea, Ernesto Valverde comenta que «tenemos que valorar al rival en su justa medida, respetarlo. Se han ganado estar en la competición y la mejor forma de hacerlo es ir allí a competir a demostrar lo que somos». «Es un partido definitivo para uno de los dos equipos. Nosotros somos el de mayor categoría y somos el que más tiene que perder, somos los favoritos. Lo cual no significa que vayamos a ganar», relata el técnico rojiblanco. «Ellos tienen toda la ilusión del mundo, cuentan con el apoyo de su gente. Estos partidos, como no los enfoques bien, puedes tener dudas y perderlos», advierte.

«Debemos pensar que en noventa minutos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento», añade Valverde, pensando el las condiciones de la superficie de juego. «El campo es más estrecho y resbala bastante, cuesta hacer pie. Hemos estado viendo vídeos y hay muchos jugadores que pierden la verticalidad, se cae con facilidad, sobre todo los rivales. Hay que tenerlo en cuenta porque cualquier resbalón inoportuno te puede poner el partido cuesta arriba», expone.

Para el Athletic y para Ernesto Valverde la Copa es, obviamente, un torneo muy especial. «Somos un equipo que estos partidos los hemos afrontado siempre con una perspectiva no de partido, si no de la competición, Y hemos ido pasando eliminatorias. Lo cual no significa que vayamos a pasar», detalla el técnico. «Tenemos la idea de jugarlo siempre como si fuera el último porque es un partido definitivo. Hay diferencia de categoría, unas cuantas, pero al rival hay que tenerle en cuenta», insiste. «Hay que respetar al rival, respetar la competición y respetarnos a nosotros mismos», exige.