Garitano: «Sería un error pensar que hemos hecho algo» Gaizka Garitano conversa con su segundo, Patxi Ferrerira, en un entrenamiento en Lezama. / E. C. Pide seguir con los pies en el suelo, afrontar con máxima intensidad el partido contra el Mallorca y huir de la euforia. «Hemos empezado bien y nada más. La competición nos pondrá en su sitio con el paso de las jornadas» ROBERT BASIC Bilbao Jueves, 12 septiembre 2019, 20:49

Gaizka Garitano no quiere ruido ni excesos de confianza. Receta prudencia y humildad tras un prometedor inicio liguero en el que el Athletic ha cosechado buenos resultados y dejado sensaciones positivas. «Sería un error pensar que hemos hecho algo», ha dicho este jueves en su comparecencia previa al último entrenamiento realizado por el equipo antes de jugar este viernes ante el Mallorca. La exhibición en el derbi ya está archivada y bien cobrada y ahora toca reaparecer con autoridad en la Liga. «Tenemos una línea de trabajo. No somos de bajar mucho cuando estamos mal ni de subir cuando estamos bien. Mantenemos un equilibrio para competir y ganar». Es justo la idea con la que los rojiblancos van a Palma: sacar los tres puntos que permitan conservar la actual tendencia y volar.

El entrenador del Athletic ha recordado que las tres jornadas disputadas son «solo el comienzo» y que no hay que hacer cuentas futuras. «Hemos empezado bien y nada más. La competición nos pondrá en su sitio con el paso de las jornadas. Tres partidos son muy poco para hacer valoraciones». Huye del cartel de favorito y no se fía nada de un Mallorca que, a su juicio, merecería disponer de más puntos de los que tiene. «Es verdad que el otro día perdieron (en Mestalla), pero la imagen fue muy buena. En el primer tiempo merecieron ir ganando 0-2. Deberemos hacer un buen partido si queremos ganar». Ha subrayado que los bermellones llevan «dos años en una buena dinámica» y que encadenan otros tantos ascensos, un conjunto que se conoce a la perfección y que compite en un campo «nada fácil».

«Lo lógico es no cambiar»

Preguntado por su once en Son Moix, Garitano no ha querido dar nombres pero ha avanzado que «venimos en una buena dinámica, estuvimos muy bien en el último partido y lo ganamos; lo lógico es no hacer muchos cambios». De todos modos, ha deslizado que podría haber algunos retoques en función del rival y sus características, aunque ha dejado claro que el equipo se «parecerá bastante al del otro día». Eso sí, no ha cerrado la puerta a la presencia de Beñat en detrimento de Unai López. «Son matices que vemos los técnicos: la estructura del centro del campo rival, qué futbolista puede casar más, si necesitas a un especialista a balón parado o apretar más arriba... Basándonos en ello hacemos la alineación que más nos acerca a ganar«, ha comentado.

También ha hablado de la suplencia de Unai Núñez y del buen nivel de sus centrales. «Ha jugado los dos primeros partidos, y el otro día no. Cuando lo hace lo hace perfectamente, al igual que Iñigo y Yeray. Confío en los tres y los tres van a jugar«. Garitano no se ha quedado solo con este trío de defensas ya que se ha acordado de Daniel Vivian. »Es un central de presente y futuro. Estoy encantado con ellos y todo van a jugar«.