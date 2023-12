«En esta escultura y en tu trayectoria nos sentimos identificados todos»

¡¡¡¡¡Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno!!!!! Ese fue el grito de guerra, acompañado de aplausos, con el que recibieron al 'Chopo' las más de dos mil personas que se arremolinaron en la explanada de San Mamés. El pasillo que formaban desde una de las puertas de La Catedral, de donde salió el mítico portero del Athletic, hasta donde se ha instalado la escultura que le ha convertido ya en inmortal estuvo lleno de calor y emotividad. El presidente rojiblanco, Jon Uriarte, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto acompañaron a la leyenda de la entidad en todo momento.

Y a la vista del recibimiento ofrecido por los athleticzales, el máximo mandatario del club lanzó un cariñoso «Zorionak, Chopo. Has vuelto a conseguir que nos juntemos en símbolo de unidad. Desde expresidentes, exfutbolistas, compañeros y socios en los que has dejado huella», resaltó Uriarte. Y es que nadie quiso perderse el momento. «A lo largo de estos meses he visto la evolución de la obra en fotos, pero ahora en vivo la verdad es que emociona. Espero que te haya gustado este regalo del Athletic y del Ayuntamiento de Bilbao», lanzó el presidente rojiblanco a un emocionado Iribar, a la vez que los asistentes aplaudían con fuerza.

Uriarte resaltó el valor simbólico de la obra como tal que inmortaliza al jugador con más partidos en la historia de la entidad. «En ella y en tu trayectoria nos sentimos identificados todos y estamos aquí para agradecerte todo lo que has hecho por el club durante estos 60 años», resaltó para concluir su intervención con un ¡Aúpa Chopo! y ¡aúpa Athletic! que volvió a levantar los aplausos del público.

La sencillez del más grande

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, tomó la palabra a continuación para hacer un repaso también del valor humano de Iribar y de lo que representó su figura para él de niño. «Me siento una persona afortunada. Coleccionaba tus cromos y decoraba la pared de mi habitación con una gran fotografía de una estirada, que tú me habías dedicado. En 2016 te nombré Hijo Ilustre de Bilbao y hoy siento la emoción de descubrir la escultura para que el ídolo, el mejor portero, permanezca para siempre en el corazón de todos los athleticzales transmitiendo esos valores que nos diferencian del resto».

Aburto puso en valor también la cercanía de Iribar con la gente «su grandeza humana y fuerza interior en los momentos difíciles». «Siendo el mejor es el más sencillo» concluyó. «Los niños y las niñas le reconocen y le quieren dos generaciones después y el siempre atento. Sobrio en el campo y fuera de él. Hasta en la vestimenta. Siempre de negro y cuando no pudo ser así de verde botella. Nunca una palomita, siempre elegante y con una emotividad a flor de piel», detalló el primer edil en referencia al mito rojiblanco para concluir con un contundente: «Iribar es Athletic, un referente de los valores rojiblancos para todos los jugadores del Athletic».