Esfuerzo contra talento

Nuestro gozo en un pozo. Los amigos de las estadísticas tendrán que buscar nuevos números para seguir con su cábala particular. Se acabó la imbatibilidad en San Mamés, se perdió la virginidad en la Liga, el no encajar goles en casa, la media inglesa… en fin todo eso de lo que tanto hemos hablado el último mes y que tan felices nos había hecho. Alguna vez tenía que ocurrir, porque ya sabemos que las rachas, como su propio nombre indica, no son eternas. No es cosa de rasgarse las vestiduras ni de rendirnos abrumados por la frustración. Se trata de aceptar las cosas como son y trabajar para que, en adelante, las rachas sigan siendo positivas porque también sabemos que las rachas, a veces suelen ser negativas y ¡ay de a quien le pille una!

La jugada del gol del Valencia resume lo que ocurrió en San Mamés. Ibai Gómez, sin un rival a cinco metros a la redonda en la banda derecha, intentó levantar un centro, lo de levantar es un decir, y lo que le salió fue un churro, uno más, que Parejo cortó con el pecho lanzándose en plancha para capturar el balón a medio metro del suelo. El cerebro del Valencia se la dio a Rodrigo, éste montó la contra y en tres pases y una carrera de Ferrán adelantando por la derecha a Yuri, la pelota llegó a los pies de Cheryshev, solo en el área pequeña de Simón. Precisión, calidad individual y velocidad frente a torpeza, lentitud y despiste.

Los amigos de las estadísticas, además de hacer cábalas con los goles, los marcadores y los minutos, deberían calcular la cantidad de fútbol que se le escurre al Athletic entre los dedos por las imprecisiones de sus jugadores, por los pases y controles sencillos fallados, por las malas decisiones en el momento crucial. Probablemente solo con que Muniain hubiera perdido la mitad de los balones que regaló el partido hubiera sido otro. Y no se trata de cargar la responsabilidad solo sobre sus hombros.

Venía el Valencia precedido de su fama de equipo que arrastra una pulsión autodestructiva que daría para un tratado, pero a la hora de la verdad, no hubo crisis existencial y Celades y sus chicos pusieron sobre el tapete todas sus virtudes, que son muchas y acordes con el nivel de una plantilla de muchos kilates.

Desde el primer minuto se vio que el encuentro venía con otro guion. El choque salió descontrolado, con un recorrido de ida y vuelta que contradecía los planes de Garitano. El alboroto perjudicaba ostensiblemente a un Athletic que llegó tarde al partido y lo acabó pagando pronto, sin que se hubiera cumplido la media hora. La verdad es que el Valencia pudo mover el marcador mucho antes porque a los defensas rojiblancos les costó detectar a un Maxi Gómez que se movió siempre a sus anchas.

Decía Tim Notke, un entrenador americano de baloncesto, que el esfuerzo supera al talento cuando el talento no se esfuerza lo suficiente. El Valencia aunó talento y esfuerzo durante todo el partido, mientras que el Athletic solo pudo aportar esfuerzo, mucho esfuerzo, como siempre, porque a este grupo de futbolistas no se le puede negar su espíritu de combate y su honradez. Pero esta vez no les alcanzó para doblegar a un rival que fue superior durante muchos minutos.

Hay ocasiones en las que al final de los noventa minutos no queda más remedio que admitir el resultado y felicitar al rival porque ha sido mejor y no hay mucho más que decir. El de este sábado es el mejor ejemplo.