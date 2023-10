Eskurza, sobre su salida del Athletic: «Me ofrecieron unas cantidades de risa. No acepté el chantaje»

Xabier Eskurza (Valle del Trápaga, 1970) fue uno de los primeros futbolistas que se atrevió a decir 'no' al Athletic y lo hizo, según sus palabras «con todo el dolor de su corazón». Su traumática salida de Ibaigane es el tema central de la segunda parte de la entrevista que ha concedido a 'Relevo'. En la primera, publicada el pasado jueves, el exfutbolista del Athletic y del Barça rememoró su etapa en Barcelona y lo mucho que aprendió de Cruyff.

El exjugador vizcaíno recuerda que no lo pasó nada bien pese a decidir, por voluntad propia, salir del Athletic para emprender una nueva aventura en el Barça. «Fui a un Barcelona donde había elegido ir, pero salí de un Athletic del que no me quería marchar y eso también te lleva un tiempo asimilarlo», cuenta. Pero, entonces, ¿por qué se marchó? Eskurza cuenta que acababa contrato con 24 años (había debutado con 19) y tenía el contrato más bajo del primer equipo. «Lo que exigía era que me adaptasen mi contrato a mi rendimiento. El club me dijo que 'no'. Me ofrecieron unas cantidades de risa respecto a lo que cobraban otros compañeros. No acepté el chantaje y les dije que 'no'», rememora el exfutbolista, que cree que «llevaba mucho tiempo pagando el peaje de ser vizcaíno». Le «retuvieron» un año y fue cuando decidió hacer las maletas: «Estaba Irureta de entrenador, me apartó y no me dejó jugar».

Eskurza habla de «chantaje» y de «mal trato» de los rectores de la entidad de Ibaigane: «se fue Lertxundi, llegó Arrate y la nueva directiva llegó a un acuerdo con Núñez para hacer un intercambio de cromos: Xabier Eskurza por Jon Andoni Goikoetxea». Reconoce que fue un momento difícil para los dos. «Andoni había marcado una época en Barcelona y salió de una forma mala. Tenía que haber tenido otro reconocimiento y aquí, deportivamente hablando, tampoco lo pasó bien. A mí me pasó lo mismo». No olvida el lío mediático que se montó en la capital vizcaína. «Fue terrible. Y es lo que sigue quedando hoy en día en cierta gente. En lo personal, siempre que he vuelto, la gente me ha tratado muy bien y ha entendido mis explicaciones», cuenta el futbolista al que siempre se le consideró con un traidor a la causa.

Pancarta contra Xabier Eskurza durante un partido celebrado en San mamés contra el F.C. Barcelona en 1995. El Correo

Eskurza no se sentía reconocido, pero sí «chantajeado y maltratado». Es socio del Athletic, se considera parte del club rojiblanco, pero reconece que «ha perdido esa ilusión»: «muchos utilizan al Athletic como arma arrojadiza y cuando llegan a Ibaigane, ese club suyo es el de todos y no es verdad. Muchos sentimos un equipo diferente al que sienten los responsables. No me identifico con ese Athletic que pita a exjugadores, que insulta, que tiene gestos hacia otras aficiones».