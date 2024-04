La espectacular fiesta de la gabarra recreada con piezas de LEGO

La fiesta de la gabarra perdurará en el imaginario colectivo de por vida. Miles y miles de fotografías del pasado jueves siguen inundando las redes estos días y muchas de ellas se han convertido en virales. Otros, sin embargo, han optado por recrear la histórica estampa de una forma peculiar, nada menos que con miles de piezas de LEGO.

El centro de artes escénicas de Portugalete, Arteka, ha creado una escultura con los famosos bloques de construcción que recuerda casi al detalle cómo fue la apoteósica celebración, que abarrotó las orillas de la ría, desde Bilbao hasta El Abra, congregándose más de un millón de personas.

Desde la travesía por la ría de la mítica embarcación con el capitán Iker Muniain a la cabeza hasta el saludo en la balconada del Ayuntamiento. Además de los cientos de edificios ubicados en la lámina de agua con los balcones engalanados para la ocasión y repletos de aficionados entregados a sus héroes.

Así es la espectacular creación que el centro de artes escénicas de Portugalete, Arteka, con una importante trayectoria a sus espaldas ha compartido en su perfil de Instagram y que tanto ha gustado a muchos seguidores del Athletic. «Quién diga que la magia no existe es porque no es del ATHLETIC CLUB», han escrito. No es la primera creación con piezas de LEGO en estos meses de lo más ilusionantes. Sergio del Álamo Izquierdo, vecino de Arrigorriaga, también montó una gabarra antes de que saliera a navegar.