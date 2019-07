«Espero representar al club de la mejor manera posible y ser un ejemplo» Muniain ha lanzado un mensaje de ánimo para los afectados por las inundaciones en Navarra. / E. C. Iker Muniain estrena su condición del primer capitán y se muestra cauteloso con los objetivos, aunque promete que la «ambición y el hambre por estar arriba siguen intactos» ROBERT BASIC Bilbao Martes, 9 julio 2019, 15:43

Iker Muniain ya ejerce de capitán. Si por él fuera, se tatuaría el brazalete, lo metería bajo la piel de su bíceps izquierdo, que a partir de ahora soportará el peso de los 121 años de historia. Antes que él lo honraron Susaeta, Iraizoz, Gurpegui, Orbaiz, Etxeberria, Guerrero... «He tenido en el vestuario a grandes compañeros de los que he aprendido mucho», ha dicho hoy el navarro en Lezama, donde se ha estrenado como portavoz y primer capitán del Athletic. Palabras mayores que obligan a asumir responsabilidades añadidas y mantener un comportamiento intachable. «Espero representar al equipo y al club de la mejor manera posible y ser un ejemplo», ha prometido el extremo, quien antes de atender a los medios ha querido solidarizarse con los afectados por las inundaciones en Navarra y mandarles fuerza y ánimo en su papel del principal exponente del vestuario rojiblanco. Un vestuario al que ve comprometido al máximo con el escudo y los objetivos deportivos, que se ha cuidado muy mucho de no verbalizar. Eso sí, ha afirmado que la «ambición y el hambre por estar arriba siguen intocables».

La historia de Muniain en el mundo adulto empezó a escribirse cuando solo era un niño. El próximo día 30 se cumplirá una década desde su debut con el primer equipo, en aquella eliminatoria contra el Young Boys resuelta con un gol suyo en Suiza. Apenas tenía 16 años y su mirada era afilada, desafiante, la mejor manera de tirar la puerta abajo y hacerse con un sitio entre los adultos. Ha llovido desde entonces y ahora es un hombre, el capitán, que ha conocido la belleza y también el lado oscuro del fútbol. «He vivido momentos buenos y malos, alegrías y tristezas. Son diez temporadas, un número bonito, redondo. Espero que estemos ante una gran campaña y que podamos celebrarla con cosas buenas para el equipo», ha reflexionado. Parece que fue ayer cuando saltó al césped de San Mamés y arrancó los aplausos de un campo que sigue adorándole. «El tiempo pasa muy rápido. Y aquí sigo, con la máxima ilusión».

Muniain ha hecho varias menciones a los diez años que lleva en el primer equipo, en los que ha reído y llorado, celebrado y lamentado. «Dan para mucho. Vives experiencias de todo tipo y mi objetivo es prepararme cada día para aguantar el máximo tiempo posible». Solo tiene 26 años y ya contabiliza 385 partidos con la camiseta del Athletic. Es consciente de la magnitud de la cifra y de lo que podría conseguir todavía, nada menos que un lugar destacado en la historia del club, pero el fútbol le ha pegado duro y prefiere no dar nada por sentado. «Antes lo pensaba más –en referencia a los números–, pero a raíz de las dos lesiones –se rompió las rodillas– tampoco me gusta mirar mucho al futuro. Prefiero centrarme en el día a día y en los objetivos a corto plazo. Es lo mejor en el plano personal y también colectivo».

Estoy preparado

El navarro afirma que no el brazalete no le superará y que asume la responsabilidad con ganas y conocimiento. «Estoy preparado. En los últimos años he sido el tercer y el cuarto capitán. He visto de cerca cómo se preparan las cosas, cuándo hay que tomar la palabra, llevar el peso del vestuario... He tenido grandes maestros y he aprendido. Lo llevaré bien», ha expuesto Muniain, quien observa con indisimulada ilusión e impaciencia el amanecer de una nueva temporada. Sabe que habrá que trabajar duro para abrirse paso en una Liga igualada y difícil, pero confía plenamente en los hombres que lucharán a su lado. «Veo a la gente con el máximo compromiso y ambición. ¿Objetivos? Prepararnos de la mejor forma posible y hacer una pretemporada completa. Somos el Athletic y siempre tenemos la ambición de competir y ganar».

El capitán ha admitido que la experiencia le ha hecho volverse más prudente y observar el fútbol bajo el prisma de la imprevisibilidad. El año pasado sufrieron un mundo –«vimos las orejas al lobo»– y ahora no quiere descolgarse con promesas grandilocuentes y metas extremadamente nobles. «Estamos aquí para ganar», ha remarcado, no sin antes recordar que la «ambición y el hambre siguen intactos». Ha esbozado una leve sonrisa cuando se le ha puesto encima de la mesa la falta de refuerzos. «Hemos fichado a Jokin, el portero», ha dicho sobre Ezkieta. Pero su mensaje iba más allá de las contrataciones y los grandes nombres. «Los mejores fichajes para este club son los jugadores de casa. Es de lo que se nutre el primer equipo y lo que lleva sosteniendo tantos años a este grandísimo club. No hay mejor noticia que esa, que año tras año van saliendo chavales con muchas virtudes. Es lo que debe motivar a toda la afición y a nosotros mismos. Yo me he formado en la cantera y he visto realizado mi sueño de jugar en el Athletic. Hay motivos para ilusionarse», ha asegurado el capitán.