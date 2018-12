Garitano: «Ni antes teníamos que estar nerviosos ni ahora tranquilos» Advierte que aún queda mucho con hacer y espera que el Athletic repita un duelo como el del Girona JUANMA MALLO Viernes, 21 diciembre 2018, 13:43

La mejoría plasmada por el Athletic de Gaizka Garitano, con una portería cerrada y dos victorias y un empate en tres partidos, ha provocado que la plantilla rojiblanca note que la mochila del descenso les pese menos. Que se haya adquirido confianza y parece que la situación resulta menos alarmante que a principios de diciembre. Sin embargo, el técnico de Derio ha enviado un mensaje a un vestuario que todavía pena en los puestos de descenso. Les ha venido a decir que de nada vale lo realizado en estos tres encuentros porque, como está repitiendo desde que asumió el cargo de entrenador rojiblanco, el camino de la salvación será largo, muy largo. «Ni antes deberíamos estar nerviosos ni ahora tranquilos», ha lanzado el preparador vizcaíno en la previa del partido contra el Valladolid, el equipo que visitará mañana San Mamés para cerrar un año para olvidar en el universo vizcaíno.

En su imaginación, Garitano ya ha dibujado el partido que debe plasmar su tropa ante el conjunto pucelano. Y no se ha tenido que ir muy lejos: el del Girona, en el que el Athletic generó multitud de oportunidades y se estrelló una y otra vez contra el muro Iraizoz. «Tampoco es lo normal hacer tantas ocasiones de gol. Si me dices a que quiero que se acerque... Nos gustaría volver a hacer un buen partido», indicó un técnico que trató de echar por tierra la afirmación de que su escuadra sufre para construir peligro en la portería rival, como ocurrió en Mendizorroza. «Lo importante siempre es crecer teniendo los cimientos seguros. Si tengo que pensar, hicimos cuatro goles contra un equipo de Primera (Huesca). Y no recuerdo un partido en San Mamés con tantas ocasiones, y los he visto todo, en los últimos dos años. Y en el tercero, jugamos en Vitoria, no generamos mucho, pero tampoco es que se le generen muchas ocasiones al Alavés. Tenemos que mejorar en la creación ofensiva. Lo ideal es recibir poco y generar mucho», ha señalado el preparador vizcaíno, que también ha pintado la alineación de mañana.

No ha querido desvelarla, pero sí ha adelantado que habrá alguna novedad. Sin nombres. Solo ha hablado de los lesionados Mikel Rico e Iñigo Lekue, también de un Remiro afectado de una lumbalgia, y de un Yeray que ha entrenado a menor ritmo por precaución. Sin embargo, más allá de los profesionales que salten al césped, ha señalado que el modelo de fútbol que desea, como ya se ha demostrado, pasa por recuperar las alas, donde ha destacado Capa por la derecha. «Depende de los jugadores con los que juguemos, pero queremos habilitar la banda. Está claro que con las características del equipo, lo mejor es entrar por la banda, centrar y rematar. Por los jugadores que tenemos es el estilo que mejor nos puede acercar a ganar. Pero también debemos tener otras variantes, por ejemplo si juega Williams», ha analizado Garitano, con pasado en el Valladolid.

Solo duró nueve jornadas, pero ha dicho que dejó buenas amistades. Y ha ensalzado a la formación entrenada por Sergio González. «Es peligroso. Si tiene cinco puntos más es porque se lo ha merecido y hace mejor las cosas que nosotros. Fuera de casa han ganado en campos difíciles y en el Bernabéu aguantaron hasta el final. Son muy fiables», ha aplaudido el técnico sobre un equipo que, de todos modos, puede quedarse a dos puntos del Athletic si cae mañana en San Mamés.

O lo que es lo mismo, el cuadro local podría salir del descenso –el Villarreal no juega este fin de semana por el Madrid disputa el Mundial de clubes–, lo que supondría una inyección moral para un equipo que, tras naufragar y vivir en la zozobra, entiende a lo que juega. No obstante, Garitano ha minimizado el efecto de abandonar las plazas que dan un billete al infierno. «Lo cierto es que tampoco tenemos que mirar mucho la clasificación. Es suficiente con saber que hay muchos equipos que están por encima nuestro. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el objetivo de ganar», ha resaltado el preparador vizcaíno con la mente puesta en repetir la avalancha de oportunidades disfrutada contra el Girona.