Etxeberria muestra su lado más ambicioso con el filial

El técnico del Bilbao Athletic considera que cuenta con un bloque de jugadores para hacer «una gran temporada»

Joseba Etxeberria ha destapado su lado más ambicioso en la presentación del Bilbao Athletic. No se agarró al tópico de que lo importante es la formación de los futbolistas para la primera planilla, que el filial sea el granero de jugadores para el Athletic, que también; sin embargo, expresó su confianza en que su escuadra firme un notable ejercicio en Segunda División B. «El primer objetivo es cuanto más jugadores suban al primer equipo, más hechos y más completos mejor. Eso sí, nosotros queremos hacer una gran temporada, tenemos jugadores para hacer una gran temporada. Ahora nos toca a nosotros, el cuerpo técnico, hacer un buen grupo. Vamos a estar peleando con los mejores», proclamó el exfutbolista en su regreso a Lezama vestido de corto. Y eso que consideró que el grupo II cuenta con escuadras potentes, como la Cultural, elBurgos, y también lanzó un guiño a sus compañeros de viaje vizcaínos. «Va ser un grupo muy exigente»

Como hace dos meses en su presentación, no quiso mirar al banquillo del primer equipo. Regateó la cuestión de pegar el salto al Athletic, como han hecho sus predecesores, Gaizka Garitano y 'Cuco' Ziganda. «No pienso en ello. Pienso en el presente. Es un día muy especial para mí. En mi cabeza es hacer un equipo muy sólido, muy fuerte, para que estos jugadores puedan destacar. Mi compromiso y contrato es con el Bilbao Athletic y no me desgasto con las demás cosas», señaló antes de desvelar que quiere un equipo «protagonista», que juegue a mi por hora.

Colocó, en este punto, otra muestra de su ambición. Deseó que su Bilbao Athletic disponga de unas señas de identidad muy claras, que gobierne los encuentros, y para eso se pondrá a trabajar desde mañana mismo, ya que la sesión de este lunes la calificó de una mera toma de contacto. «Vamos a ser un equipo muy intenso. Con independencia de la edad, tenemos que jugar muy fuerte, ser muy intensos e intentar que los partidos se jueguen en campo rival. Ser equilibrado y ordenado. Cuando no tengamos el balón, apretar al rival hasta su portería, y con él, jugar muy rápido. Y hay que meterles esa energía en el día a día, los entrenamientos van a ser muy intensos», adelantó Etxeberria, en su regreso a «su casa deportiva». «Me hace mucha ilusión. Sé lo que necesita este club, los objetivos reales de este club en las categorías inferiores, que tienen que ser la base del primer equipo. Voy a tener muy buenos medios. Conozco el potencial de este plantilla, y nuestro primer objetivo es hacer un equipo sólido para que cada jugador pueda dar su máximo nivel y ojalá muchos puedan estar el año que viene en el primer equipo», lanzó.

Espera que no haya descensos

Ahora mismo, hay seis futbolistas que la pasada temporada ejercieron en el Bilbao Athletic a las órdenes de Gaizka Garitano: Oleaga, Sancet, Vivian, Larrazabal, Vicente y Villalibre. A priori, no cuenta con ninguno de ellos. «Empezamos 22 más dos porteros. No habrá muchos cambios. Quiero 21 o 22 jugadores, sobre todo para que todo el mundo tenga la posibilidad de competir y de jugar. Necesitamos verles. Ojalá se puedan quedar todos los que están haciendo la pretemporada. Es una decisión de Garitano y de Ferreira. A priori, no veo muchos cambios», señaló, contento con la configuración del grupo II a pesar de su exigencia.

¿Por qué? Debido a que considera que los campos que pisará el filial son mejores que en el pasado. «Eso nos ayuda a este nivel de formación. Hay que adaptarse a todo, pero sabiendo que el gurpo tiene más nivel nos quedamos con lo bueno: jugar en campos buenos», resaltó, y en ellos, labrar resultados para firmar una gran temporada y, quién sabe, regresar a Segunda. De momento, ya ha empezado a hacer sudar a estos jóvenes de 19 a 21 años.